Limbažu novadā precizēta bezsaimnieku kaķu izķeršanas un sterilizācijas kārtība
Lai nodrošinātu pārskatāmu un vienotu pieeju bezsaimnieku kaķu izķeršanai un sterilizācijai, Limbažu novada pašvaldībā precizēta pieteikšanās un pakalpojuma organizēšanas kārtība.
Turpmāk iedzīvotāji, kuri savā apkārtnē konstatējuši bezsaimnieku kaķus, aicināti iesniegt Limbažu novada pašvaldībai adresētu iesniegumu. To var iesniegt tuvākajā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesnieguma veidlapa pieejama pašvaldības tīmekļvietnē un klientu apkalpošanas centros.
Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldība izvērtēs norādīto situāciju un nepieciešamības gadījumā apsekos norādīto vietu un apstākļus. Ja iesniegumā norādītā informācija apstiprināsies, tā tiks nodota pakalpojuma sniedzējam – biedrībai “Vidzemes ķepas”, kas organizēs turpmāko darbu veikšanu.
Dzīvnieki tiks nogādāti veterinārajā klīnikā, kur tiem veiks sterilizāciju un nepieciešamības gadījumā nodrošinās arī primāro veterināro aprūpi. Sterilizētajiem kaķiem veiks marķēšanu (auss apgriešanu). Pēc procedūru veikšanas kaķus atgriezīs to ierastajā dzīves vidē.
Ja iedzīvotājs pats var palīdzēt ar dzīvnieka nogādāšanu uz veterināro klīniku un atpakaļ, to vēlams norādīt iesniegumā, jo tas var palīdzēt pakalpojumu organizēt operatīvāk.
Limbažu novada pašvaldība atgādina, ka bezsaimnieku kaķu izķeršana un sterilizācija novadā tiek organizēta sadarbībā ar biedrību “Vidzemes ķepas”.
Pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par ieinteresētību un iesaisti bezsaimnieku dzīvnieku skaita samazināšanā, jo sterilizācija ir viens no humānākajiem veidiem, kā ilgtermiņā ierobežot nekontrolētu kaķu populācijas pieaugumu.