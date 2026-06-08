Lomaža un Šiliņa pārstāvētā “Neptūnas” zaudē LKL bronzas sērijas otrajā spēlē
Latvijas basketbolisti Rihards Lomažs un Kārlis Šiliņš pirmdien Lietuvas Basketbola līgas (LKL) bronzas sērijas otrajā spēlē guva attiecīgi 14 un piecus punktus, taču tas neglāba Klaipēdas "Neptūnas" no zaudējuma.
"Neptūnas viesos" ar 68:80 (28:18, 13:13, 13:25, 14:24) piekāpās Panevēžas "Lietkabelis", kas sērijā līdz trīs uzvarām panāca neizšķirtu 1-1.
Lomažs spēlēja 30 minūtes un 57 sekundes un realizēja četru no deviņiem divu punktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, četras piezīmes un trīs izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -16 un efektivitātes koeficientu trīs.
Tikmēr Šiliņš laukumā pavadītajās 20 minūtēs un 13 sekundēs raidīja grozā vienu no diviem tālmetieniem un divus soda metienus. Viņš arī izcēlās statistikā ar piecām bumbām zem groziem, rezultatīvu piespēli, vienu kļūdu, diviem bloķētiem metieniem, trīs piezīmēm un izprovocētu sodu, iekrājot efektivitātes koeficientu četri un +/- rādītāju +2.
Klaipēdas komandā rezultatīvāks par Lomažu bija tikai Donāts Tarolis, kurš guva 16 punktus. Mājinieku uzvaru ar 19 punktiem sekmēja Kristians Kullamē.
Par Lietuvas čempiontitulu cīnās Utenas "Juventus" un Kauņas "Žalgiris", kas svētdien uzvarēja pirmajā finālsērijas mačā ar 30 punktu pārsvaru.