Neilgi pirms 93. dzimšanas dienas mūžībā devies dabas pētnieks Guntis Eniņš
Neilgi pirms 93. dzimšanas dienas miris dabas pētnieks, dižkoku atklājējs un sargātājs Guntis Eniņš, vēsta Latvijas Televīzija.
Eniņš pēc profesijas bija inženieris, taču plašāk sabiedrībā bija pazīstams kā viens no nozīmīgākajiem Latvijas dižkoku un dabas pieminekļu pētniekiem. Viņš apzinājis un aprakstījis vairāk nekā 900 dižkoku.
Savulaik Eniņš kopā ar dzejnieku Imantu Ziedoni izveidojis dižkoku atbrīvošanas grupu.
Eniņš sarakstījis vairākus simtus rakstu un ir arī vairāku grāmatu autors.
Vairāķus gadus Eniņš vadījis Latvijas Dabas retumu krātuvi.
Eniņš darbojies arī politikā. 1995. gadā viņš no "Tautas kustības Latvijai" saraksta ievēlēts 6. Saeimā, bet sasaukuma laikā mainīja frakcijas. Eniņš 2001. gadā no Latvijas Zaļās partijas saraksta kandidēja Rīgas domes vēlēšanās, taču netika ievēlēts. Par Rīgas domes deputātu viņš kļuva 2002. gadā. Vēlāk Eniņš uz laiku bija arī 9. Saeimas deputāts, kamēr viņa partijas biedrs pildīja ministra pienākumus, liecina informācija vietnē "saeima.lv".
Par ieguldījumu Latvijas dabas vērtību apzināšanā un sargāšanā Eniņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.