Kā darba stāžs un alga ietekmē nākotnes pensijas apmēru Latvijā
Latvijas pensiju sistēma pamatā balstās uz trīs līmeņiem, un katram no tiem ir sava loma nākotnes uzkrājuma veidošanā. Vienlaikus pirmie divi līmeņi lielā mērā ir saistīti ar iedzīvotāju darba stāžu un dzīves laikā nopelnīto darba samaksu.
Kā tieši nostrādātais laiks un par to saņemtā atlīdzība ietekmē tavu nākotnes pensiju, skaidro Luminor aktīvu pārvaldīšanas un pensiju uzņēmumu vadītājs Atis Krūmiņš.
Kā veidojas pensiju 1. un 2. līmeņa uzkrājums
Pirmais un otrais līmenis balstās uz valsts obligātajām sociālajām apdrošināšanas iemaksām, kas tiek atskaitītas no personas ienākumiem. Kopumā šīs obligātās iemaksas veido 34.09 % no personas algas pirms nodokļu nomaksas, no kuriem 20 % tiek novirzīti pensijas uzkrājumam. Tas nozīmē, ka, kļūstot par pensiju sistēmas dalībnieku un sākot veikt sociālās iemaksas, cilvēks jau no pirmās darba dienas sāk krāt savai nākotnei.
Šie 20 % tiek sadalīti starp abiem obligātajiem pensiju līmeņiem: 15 % tiek novirzīti pensiju 1. līmenim, savukārt 5 % – pensiju 2. līmenim. Līdz 2025. gadam pensiju 2. līmenī tika iemaksāti 6 %, taču no pērnā gada uz trim gadiem šī daļa samazināta par vienu procentpunktu, to novirzot pensiju 1. līmenim.
Abu līmeņu uzkrājuma apjomu tieši ietekmē gan darba stāžs, gan atalgojuma apmērs – jo ilgāk cilvēks strādā un jo lielāki ir viņa oficiālie ienākumi, jo lielākas sociālās iemaksas tiek veiktas un attiecīgi lielāks veidojas pensijas kapitāls. Savukārt otrā pensiju līmeņa gadījumā būtiska nozīme ir arī izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam un pensiju plānam.
Atsevišķi jāizceļ arī pašnodarbinātie, kuru pensijas apmēru būtiski ietekmē atšķirīgā sociālo iemaksu kārtība. Eiropas Savienības pētījuma dati rāda, ka Latvijā pašnodarbināto personu teorētiskā nākotnes pensija var sasniegt vien aptuveni 60 % no tā, ko līdzvērtīgos apstākļos saņemtu algots darbinieks1. Tas skaidrojams gan ar zemāku pensiju apdrošināšanas iemaksu apmēru, gan ar to, ka pašnodarbināto ienākumi nereti ir mainīgi un sociālās iemaksas ne vienmēr tiek veiktas regulāri pilnā apjomā.
Kāpēc svarīgi izvēlēties pareizo pensiju plānu
Lai gan pensiju 2. līmenī iemaksas tiek veiktas automātiski, tas nenozīmē, ka uzkrājums būtu jāatstāj novārtā. Viens no svarīgākajiem lēmumiem ir vecumam un riska tolerancei piemērotākā pensiju plāna izvēle, jo tā var būtiski ietekmēt uzkrājuma apmēru ilgtermiņā. Ja līdz pensionēšanās vecumam vēl ir daudz gadu, piemērotāki ir aktīvāki plāni, kuros lielāka uzkrājuma daļa tiek ieguldīta akcijās.
Lai gan šādi plāni īstermiņā var būt svārstīgāki, ilgākā periodā tie var nodrošināt lielāku ienesīguma potenciālu. Tuvojoties pensijas vecumam, piemērotāki kļūst konservatīvāki plāni ar zemāku riska līmeni. Tas palīdz mazināt tirgus svārstību ietekmi laikā, kad uzkrāto līdzekļu izmantošana jau ir pavisam tuvu.
Kopš šī gada pārvaldniekiem pensiju plāna nosaukumā ir jānorāda klientu vecuma grupa, kurai plāns ir piemērots. Tāpēc ir vērts savu pensiju 2. līmeņa plānu regulāri pārskatīt, lai tas atbilstu vecumam. Pensiju 2. līmeņa uzkrājuma pārvaldītāju iespējams mainīt vienu reizi gadā, savukārt ieguldījumu plānu pie esošā pārvaldnieka – divas reizes gadā. Izmaiņas var veikt portālā latvija.lv.
Ienākumu plaisa dzīves laikā atspoguļojas arī pensijā
Latvijā pensiju sistēma ir tieši saistīta ar dzīves laikā veiktajām sociālajām iemaksām, tādēļ zemāki ienākumi šodien nozīmē zemāku pensiju nākotnē. OECD dati rāda, ka sievietes Latvijā vidēji saņem aptuveni par ceturtdaļu zemākas pensijas nekā vīrieši2, un šī atšķirība lielā mērā atspoguļo dzīves laikā uzkrāto ienākumu plaisu, tostarp periodus, kuros ienākumi ir mazāki vai darba gaitās tiek ņemti pārtraukumi, piemēram, bērna kopšanas dēļ.
Vienlaikus bērna kopšanas atvaļinājums nav periods, kurā pensijas stāžs neveidojas. Laiku, kad māte vai tēvs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, ieskaita apdrošināšanas stāžā, un sociālās iemaksas no valsts budžeta veic valsts. Tomēr ilgtermiņā mazāki ienākumi šajā laikā var ietekmēt kopējo pensijas apmēru.
Papildu uzkrājums nākotnei
Pensiju 3. līmenis ir brīvprātīgs uzkrājums, kas ļauj katram pašam noteikt gan iemaksu apmēru, gan to regularitāti atbilstoši savām finanšu iespējām. Atšķirībā no pirmajiem diviem pensiju līmeņiem tas nav tieši saistīts ar darba stāžu, tomēr uzkrājuma apjomu būtiski ietekmē laiks – jo agrāk tiek sākts veikt iemaksas un jo ilgāk tās tiek turpinātas, jo lielāku kapitālu iespējams izveidot, nodrošinot labklājīgas vecumdienas.
Vienlaikus tas sniedz arī nodokļu priekšrocības – par iemaksām, kas gada laikā nepārsniedz 10 % no bruto ienākumiem un ne vairāk kā 4000 eiro, iespējams saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu 25,5 % apmērā.