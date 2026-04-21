Staltbriežu introdukcijai Ventspils pusē - 115 gadi! Livonijas ordeņa pilī skatāma medību trofeju izstāde
Šogad aprit 115 gadi kopš staltbriežu introducēšanas Ventspils pusē un, savā veidā sasaucoties ar notikumu, Livonijas ordeņa pilī skatāma medību trofeju izstāde.
Pirms simt piecpadsmit gadiem, 1911. gadā baltvācu baroni Gothards fon Zēfelds, Vilhelms fon Koskulls-Tergelns un Freds fon Buholcs Ventspils pievārtē Tārgales, Gārzdes un Zūru mežos veiksmīgi ieveda pirmos staltbriežus izmitināšanai savvaļā. No šīs puses nākusi, joprojām nepārspēta, visu laiku labākā staltbrieža trofeja Latvijā – 1968. gadā mednieka Vladimira Sējas nomedītā staltbrieža ragi, kas novērtēti ar 247,19 CIC punktiem. Ventspils vienmēr ir bijusi cieši saistīta ar medībām, ko apliecina gan medību rags pilsētas, gan brieža tēls Kurzemes - Zemgales hercogistes ģerboņos.
Staltbrieži tagadējās Latvijas teritorijā sāka ieceļot pirms apmēram 9000 gadiem. Vislielākais skaits staltbriežu mūsu teritorijā bija pirms 5000 – 6000 gadiem, tad to skaits strauji samazinājās, līdz ap 2. gadsimu staltbrieži Latvijas teritorijā bija izzuduši.
Lūk, ko vēstī paši 20. gs. sākuma introducētāji: "Saistībā ar staltbriežiem, mēs sazinājāmies ar Krievijas ķeizariskā galma medību iecirkni Spalā, Polijā, un no turienes 1911. gada janvārī iegādājāmies pirmo duci mātīšu un četrus briežus no krievu audzētavām, kuri sākotnēji tik un tā cēlušies no Spalas. Kopumā bija, ja es nemaldos, astoņpadsmit mātīšu un seši līdz septiņi brieži. Tas, vai šie dzīvnieki no Polijas dienvidiem spēs pielāgoties mūsu garajām, bargajām ziemām, mums bija svarīgs jautājums, par kuru uzreiz varu teikt, ka brieži šo pārbaudījumu izturēja spīdoši. Drīz vien Tārgalē, 1913. gadā bauroja pirmais briedis".
2011. gadā, atzīmējot šī notikuma simtgadi, Ventspils Piedzīvojuma kalna korē tika atklāta tēlnieka Gļeba Panteļejeva veidotā skulptūra. Tēlnieks bija iedziļinājies materiālā un neklātienē iepazinies ar daudziem izciliem sugas pārstāvjiem gan Rīgas Zooloģiskajā dārzā, gan kinomateriālos. Arī topošā bronzas brieža ragi tapa veidoti pēc labāko zelta godalgu paraugiem. Skulptūra tika izveidota par ziedojumiem un atrodas Ventspils muzeja krājumā, kas eksponēts pilsētvidē.
Medību trofeju izstādi, kas būs skatāma līdz 7. maijam, bagātina liels skaits izbāžņu, izglītojošās dabas programmas, kinomateriāls par trofeju vērtēšanas kritērijiem, dabas fotogrāfa Māra Kreicberga fotogrāfijas un kluso dabu un ainavu izstāde no Ventspils muzeja mākslas krājuma.
Informāciju sagatavoja: Ventspils muzejs