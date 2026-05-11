Politikas komēdija turpinās: kultūras ministri Lāci komandējumā “piesegs” Švinka, jo Sprūds amatu pametis
Kultūras ministre Agnese Lāce un viņas pienākumu izpildītājs Andris Sprūds (foto: Zane Bitere / Ieva Leiniša / LETA; kolāža: jauns.lv)
Papildināts:Šodien 13:16

Demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds jau apveltīts ar jauniem pienākumiem, jo kļūs par kultūras ministra pienākumu izpildītāju. Par to liecina pirmdien “Latvijas Vēstnesī” publicētais premjerministres Evikas Siliņas rīkojums, kas tapis īsi pirms Sprūda demisijas pieprasīšanas.

8. maijā Siliņa parakstījusi rīkojumu par Sprūda iecelšanu šajā amatā sakarā ar to, ka kultūras ministre Agnese Lāce no 12. līdz 13. maijam būs komandējumā Beļģijā.

Kultūras ministrija otrdien precizēja, ka ņemot vērā, ka Andris Sprūds ir atbrīvots no aizsardzības ministra amata, kultūras ministres Agneses Lāces prombūtnes laikā par kultūras ministra pienākumu izpildītāju iecelts satiksmes ministrs Atis Švinka.

