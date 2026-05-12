Lādējamais hibrīds Atto 2 DM-i un citi pavasara jaunumi no BYD
Starp daudzajiem jaunpienācējiem no Ķīnas BYD izceļas ar sevišķu uzrāvienu. Tas ir apsveicami, taču ir cilvēki, kas uzskata ka BYD tirgo tikai elektromobiļus. Pamatā arī tas nebūtu slikti, tomēr nav tiesa. Lielu daļu BYD piedāvājuma veido hibrīdi, un to kļūst arvien vairāk.
Par to varējām pārliecināties nesenajā Rīgas auto izstādē, kur BYD izrādīja uzreiz vairākas pirmizrādes. Šoreiz izbrauksim ar vismazāko un cenas ziņā “saldāko” BYD krosoveru Atto 2 DM-i. Kas ir DM-i? Tas ir saīsinājums no Dual Mode Intelligent. BYD apgalvo, ka liekot lietā elektrību un benzīnu, Atto 2 var nobraukt pat 1000 km.
Atto 2 DM-i benzīna sadaļu pārstāv 1,5 litru turbomotors. Atkarībā no jaudas varianta, elektriskā sniedzamība ir 40 vai 90 km. Atto 2 ir mazākais un lētākais no BYD hibrīda krosoveriem, tāpēc tam liegta ātrā uzlāde vai pilnpiedziņa. Toties viss pārējais gan pieejams pēc pilnas programmas - ieskaitot gaišu ādas salonu! Salons izgatavots pēc vienkāršas receptes. Panelī ir atseviški rādītāji elektrībai un benzīnam. Centrālajā ekrānā ir pieejamas vairākas noderīgas aplikācijas, piemēram Waze bez tālruņa pievienošanas. Tiešās piekļuves virtuālos taustiņus var mainīt un izvietot pēc saviem ieskatiem.
Transmisijas svira ir zem stūres, līdz ar to pa vidu vairs nav nekādu kloķu. Viduskonsolē atbrīvojusies vieta jaudīgam 50 W bezvadu lādētājam. Svarīgi, ka aizmugurē ir daudz vietas, un patiesībā jūties labāk nekā citos tāda izmēra krosoveros. Viens mīnusiņš gan atradās. Atto 2 DM-i nevienā komplektācijā nav elektriski atverama bagāžnieka vāka. Toties bagāžniekā ir dubultā grīda, kas ir neparasti nelielai automašīnai ar gaitas bateriju.
Atto 2 DM-i ir divas jaudas versijas un divas komplektācijas Active un Boost. Sākuma cena ir 28 990 eiro jeb 26 990 eiro ar īpašo auto izstādes ieguvumu. Rodas jautājums, vai visu to pašu var dabūt lielākā un šikākā automašīnā par Atto 2? “Šobrīd pieejami vēl divi jaunu modeļi,” atklāj BYD tirdzniecības vadītājs Edijs Keisters. Tie ir Seal 6 DM-i sedana vai universāļa izpildījumā, kā arī iepriekšējā gada bestsellers, lielais krosovers Seal U DM-i. Vai tik plašs lādējamo hibrīdu piedāvājums nozīmētu BYD pārorientēšanos uz kombinētu dzinēju modeļiem? “Noteikti nē,” uzsver Keisters, “BYD ieņēmis tādu pozīciju, ka jādod iespēja tiem, kas vēl nav gatavi pāriet uz 100% elektromobili.”