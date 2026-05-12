Degviela un viesnīcu pakalpojumi sadārdzinās: kas aprīlī visvairāk ietekmēja cenas Latvijā
Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu palielinājās par 0,6%, bet gada laikā - šogad aprīlī salīdzinājumā ar 2025. gada aprīli - pieauga par 2,9%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, aprīlī pieaudzis par 3,5%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada aprīlī, salīdzinot ar martu, bija apģērbam un apaviem (+0,4 procentpunkti), transporta grupai (+0,4 procentpunkti), restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem (+0,1 procentpunkts), kā arī atpūtai, sportam un kultūrai (-0,2 procentpunkti) un pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā, galvenokārt akciju ietekmē, bija sviestam (-9%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (-3,8%), svaigām datelēm, vīģēm un tropu augļiem (-5,6%), svaigiem kauleņiem un sēkleņiem (-5,8%), olām (-4,1%), atspirdzinošajiem dzērieniem (-5,2%) un augu eļļām (-3,8%). Lētāki bija arī dārzeņu, bumbuļaugu un pākšaugu izstrādājumi (-3,6%) un kartupeļi (-5,3%).
Savukārt cenas pieauga svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+4,3%), sieram (+2,4%), kā arī svaigiem vai atdzesētiem lapu vai stublāju dārzeņiem (+8,5%). Galvenokārt akciju noslēgumu dēļ dārgāka kļuva svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (+2,8%), kā arī šokolāde (+2,4%) un kafija (+1,1%).
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā palielinājās par 7,5%. Apģērbiem cenas kāpa vidēji par 5,6%, bet kurpēm un citiem apaviem cenas palielinājās vidēji par 17,2%.
Transporta grupā cenas mēneša laikā pieauga par 2,8%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums degvielai (+8,7%), tostarp dīzeļdegvielai - par 8,7%, benzīnam - par 8,2% un auto gāzei - par 11,6%. Mēneša laikā cenas pieauga pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, savukārt lētāki kļuva pasažieru aviopārvadājumi.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 2,2%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, precēm lolojumdzīvniekiem, kā arī augiem, sēklām un ziediem.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu cenas mēneša laikā pieauga par 2,4%, viesnīcu pakalpojumiem sadārdzinoties par 10,4% un restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem par 0,5%.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums mēneša laikā bija cigaretēm un siltumenerģijai, savukārt cenu kritums citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei, kā arī elektroenerģijai, vīnam, cietajam kurināmajam un mājokļa mēbelēm.
Savukārt lielākā ietekme uz cenu līmeņa pieaugumu 2026. gada aprīlī, salīdzinot ar 2025. gada aprīli, bija transporta grupai (+1,1 procentpunkts), galvenokārt degvielai, kā arī mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,8 procentpunkti), galvenokārt siltumenerģijai un elektroenerģijai. Būtiska ietekme bija arī veselības aprūpei (+0,3 procentpunkti) un restorāniem un izmitināšanas pakalpojumiem (+0,2 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā samazinājās par 0,3%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā gada laikā bija sviestam (-22,4%), svaigām datelēm, vīģēm un tropu augļiem (-25%), sieram (-5,1%), kartupeļiem (-23,4%), vājpienam (-9,7%), augu eļļām (-13%), olīveļļai (-19,4%), svaigiem vai atdzesētiem lapu vai stublāju dārzeņiem (-16,7%), kā arī gaļas izstrādājumiem (-1,2%). Savukārt cenas pieauga kafijai (+9,9%), svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+19,8%), žāvētām, sālītām vai kūpinātām zivīm (+34,8%), svaigai, atdzesētai vai saldētai vistas gaļai (+2,5%), citiem miltu konditorejas izstrādājumiem (+1,2%), svaigai, atdzesētai vai saldētai liellopu gaļai (+15%), kā arī svaigām vai saldētām zivīm (+5,8%) un olām (+1,7%).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 5,1%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija siltumenerģijai (+5,5%). Dārgāka bija elektroenerģija (+3,2%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+4,4%), ūdensapgāde (+8,6%), kanalizācijas pakalpojumi (+11,9%), pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+8,5%), mājokļa īres maksa (+5,3%), dabasgāze (+5,8%), cietais kurināmais (+4%), atkritumu savākšana (+5%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 4,6%. Gada laikā sadārdzinājās ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medikamenti, attēldiagnostikas pakalpojumi un medicīnas laboratoriju pakalpojumi.
Transporta grupā cenas gada laikā pieauga vidēji par 8,5%, ko galvenokārt noteica cenu kāpums degvielai (+28,1%). Dīzeļdegviela gada laikā sadārdzinājusies par 34,9%, benzīns - par 14,8%, bet auto gāze - par 16,2%. Cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, bet cenas kritās pasažieru aviopārvadājumiem.
Atpūtai, sportam un kultūrai vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 1,8%. Cenas pieauga sporta pakalpojumiem, laikrakstiem un periodiskajiem izdevumiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Vidējais cenu līmenis samazinājās precēm lolojumdzīvniekiem.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 5,6%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+4,7%), kā arī ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumiem (+3,6%). Viesnīcu pakalpojumi sadārdzinājās vidēji par 8,1%.
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 2,9%. Dārgāki bija juvelierizstrādājumi un rokas pulksteņi, uzturēšanās maksa veco ļaužu pansionātā, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija cigaretēm, augstākajai izglītībai, apģērbiem, kompleksajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, mobilo sakaru pakalpojumiem, mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem. Savukārt lētāki bija stiprie alkoholiskie dzērieni un liķieri, alus, vīns.