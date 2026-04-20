“Esam rīkojušies tiesiski!” “Manai dzimtenei” organizatori sniedz komentāru par sākto kriminālprocesu
Reaģējot uz ziņām, ka Ģenerālprokuratūra sākusi kriminālprocesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Mežaparka Lielajā estrādē 11. jūlijā paredzēto koncertu "Manai dzimtenei", koncerta organizatori nākuši klajā ar paziņojumu.
Prokurora pārbaudes laikā tika iegūta pretrunīga informācija par to, vai pasākuma organizators saņēmis Paula atļauju savu personas datu izmantošanai.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu kriminālprocesu var sākt, ja ziņas satur informāciju par iespējamu notikušu noziedzīgu nodarījumu un tās ir iespējams pārbaudīt tikai ar kriminālprocesa līdzekļiem un metodēm, norādīja prokuratūrā.
Pamatojoties uz to, ka prokurora pārbaudes laikā iegūtās ziņas norāda uz iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista personas datiem, tika sākts kriminālprocess, informēja prokuratūrā.
Lieta ierosināta pēc Krimināllikuma panta "Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem" un tā nosūtīta Valsts policijai pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai.
Kā paziņojumā norāda organizatori, šobrīd norisinās aktīvi gatavošanās darbi kopā ar diriģentiem, solistiem un tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas koriem visā pasaulē, lai 11. jūlijā Dziesmusvētku estrādē “Sidraba birzs” izskanētu krāšņākais šīs vasaras kormūzikas koncerts “Manai Dzimtenei”
Koncerta "Manai Dzimtenei" organizatori pilnībā atbalsta tiesībsargājošo iestāžu aktīvo rīcību, uzsākot pārbaudi par iespējamu nelikumīgu rīcību ar Maestro Raimonda Paula personas datiem un paļaujas, ka izmeklēšana tuvākajā laikā noskaidros visus apstākļus un beidzot noņems jebkādas šaubu ēnas no gaidāmā notikuma.
"Vēlamies uzsvērt, ka koncerta rīkošanas procesā esam rīkojušies tiesiski un labticīgi. No Maestro Raimonda Paula pilnvarotā tiesību pārstāvja un kolektīvā pārvaldījuma organizācijas esam saņēmuši nepieciešamās atļaujas un iegādājušies licences. Ir veikti visi priekšdarbi, lai pasākums būtu svētki gan dziedātājiem, gan skatītājiem," pausts paziņojumā.
Jau rakstīts, ka publiskajā telpā ilgāku laiku izskanēja domstarpības starp komponistu Paulu un dziesmu svētku "Manai dzimtenei" rīkotājiem par pasākuma norisi un sākotnējo maestro vārda izmantošanu.
Ņemot vērā situāciju, vēlāk pasākuma nosaukums ir mainīts, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu. Neskatoties uz minēto, atsevišķi mūziķi, kuru dalība pasākumā bija plānota, no uzstāšanās tajā ir atteikušies.