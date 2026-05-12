Piemērota pirmā elektroniskā uzraudzība vīrietim Kurzemē
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par ļaunprātīgu nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu, proti, kāds liepājnieks nav pildījis nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību, tuvojoties savai bijušajai sievai un cenšoties ar viņu sazināties.
Šā gada aprīļa sākumā Valsts policijā uzsākts kriminālprocess par to, ka kāds vīrietis savas bijušās sievas darba vietā uzturēja vizuālu kontaktu ar viņu, kā arī mēģināja sazināties, zvanot uz viņas telefona numuru, tādā veidā pārkāpjot 2024.gada 1.jūlija tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību noteiktos ierobežojumus. Konstatēts, ka vīrietis centies ar viņu telefoniski sazināties arī martā. Vīrietis 21.aprīlī tika aizturēts un 22.aprīlī viņam tika piemērots drošības līdzeklis – aizliegums tuvoties bijušajai sievai.
Valsts policija veica vardarbības riska izvērtējumu, tas tika atzīts kā augsts, tāpēc persona tika nogādāta pie izmeklēšanas tiesneša ar ierosinājumu par drošības līdzekļa izpildes elektroniskās uzraudzības piemērošanu. Lūgums tika apmierināts un elektroniskā uzraudzība tika piemērota.
Šis ir pirmais gadījums Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē, kad ir piemērota elektroniskā uzraudzība.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un nodevušas krimināllietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Saskaņā ar Krimināllikumu par ļaunprātīgu nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Soda apmēru nosaka tiesa.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.