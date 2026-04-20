Kaislības mežā tiešraidē: ērgļi atgriežas no Āfrikas un sāk aktīvi būvēt un pilnveidot ligzdas
Aprīļa otrajā pusē no ziemošanas vietām Āfrikā ligzdošanas teritorijās Eiropā ierodas mazie ērgļi. Arī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tiešsaistes ligzdu Lisiņas un Aizkujas teritorijās ir vērojama pavasarim raksturīgā ērgļu rosība: kamerās fiksēts, kā ērgļi gatavo un pilnveido ligzdas un uzsāk pārošanos.
Šorīt, 20. aprīlī, mazais ērglis ieradās Aizkujas ligzdā, bet Lisiņā ir liela rosība kopš 14. aprīļa, kad tur atlaidās mazo ērgļu mātīte un 19. aprīlī arī tēviņš.
Līdz ar atlidošanu ērgļi uzsāk intensīvu ligzdas būvniecību vai esošās ligzdas pilnveidošanu, nesot uz to svaigus egļu un lapu koku zarus. Šis ir arī aktīvs pārošanās laiks. Tēviņš mātīti uzcienā ar vardēm un strupastēm, tās atnesot uz ligzdu. Pārošanās laiku ikviens varēja novērot tiešsaistes kamerās, kas fiksē Lisiņas teritorijā notiekošo.
Iespēja vērot trīs ligzdas Lisiņā
LVM tiešsaistes kameras Lisiņas teritorijā ir piestiprinātas pie trim ligzdām, kas viena no otras atrodas 300–500 metru attālumā. Pirmās dienas pēc atlidošanas ērgļi apmeklē visas esošās ligzdas un nes uz tām zarus. Ērgļu mātīte izvēlas īsto ligzdu, kurā notiks ligzdošana – uz šo ligzdu zari tiek nesti vairāk.
Šogad Lisiņā mazo ērgļu ligzdošana ir sagaidāma ozolā esošajā ligzdā, kuru 2015. gadā uzbūvēja melnie stārķi. Pagājušogad šajā ligzdā bija apmetušies peļu klijāni. Šis būs pirmais gads, kad šo ligzdu par savu ligzdošanas vietu izvēlējušies ērgļi. Otrā ligzda atrodas eglē – 500 metru attālumā no ligzdas ozolā – un pērn to uzbūvēja mazie ērgļi. Šajā ligzdā pagājušajā gadā tika izaudzināts jaunais ērglis Straume. Šī ligzda, visdrīzāk, paliks rezervē turpmākajiem gadiem. Ligzdu maiņa mazajiem ērgļiem un arī citām plēsīgo putnu sugām ir raksturīga. Dažkārt vienā ligzdošanas rajonā ligzdo vairāku sugu plēsīgie putni – labā mežā ligzdu pietiek visiem.
Savukārt Aizkujas ligzdā, kur šorīt ieradās mazo ērgļu mātīte, notiek aktīva ligzdas būvniecība. Tēviņš Kotka no Somijas un mātīte Spilve, nes uz ligzdu zarus un pieskandina purvu ar saviem spalgajiem saucieniem.
Netālu no ligzdas novietotajā purva kamerā var vērot neskarta augstā purva ainavu un klausīties purvam raksturīgu putnu balsis – sauc kuitalas, melnās puskuitalas, dzeltenie tārtiņi, purva tilbītes, dzērves, agri rītos rubina rubeņi.
Trešajā LVM tiešsaistes sistēmas ligzdā, kurā uzturas klinšu ērgļi, šogad ligzdošana nenotiks. Taču, klinšu ērgļi to regulāri apmeklē un pacietīgs tiešraižu vērotājs sagaidīs šos retos un cēlos putnus.
Ikvienam interesentam ir iespēja vērot notikumus no ligzdām tiešsaistē: Latvijas valsts meži - YouTube un Latvijas valsts meži - Tiešsaistes kameras.