"Mums bija sajūta, ka neesam vienīgie konsultanti... " Uzņēmējs par vēlēšanu iepirkumu
"Mūsu projekts tika pieņemts, parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, tika samaksāts, taču tajā pat laikā mums tika oficiāli norādīts, ka mūsu specifikācija tālāk darba gaitā izmantota netiks," TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" atklāj "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašnieks un vadītājs Aigars Ceruss.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Ceruss tiek turēts aizdomās par iespējamo krāpšanu valsts pārvaldes IT iepirkumos. Projekta izstrādes laikā Cerusa kompānijas darbinieku un pasūtītāja – Valsts digitālās attīstības aģentūras – redzējums, kādai jābūt šai platformai, bijis atšķirīgs.
"Mums bija sajūta, ka patiesībā mēs neesam vienīgie konsultanti... Ka vēl kāds saka, kā grib redzēt šo projektējumu. Šonedēļ papētīju dokumentus, parunājos ar saviem cilvēkiem, un man ir aizdomas par to, ka man ir materiāli, ar kuriem es vēl iepazīšos... Ja apstiprināsies manas sajūtas, tad mēs šos materiālus nodosim..."
Uz jautājumu, kas tie ir par cilvēkiem, Ceruss atbild: "Tie ir valsts iestāžu darbinieki." Konkrētus vārdus, uzvārdus viņš saukt nevēlas, pieļaujot, ka kāds no šiem cilvēkiem varbūt arī esot lietas figurants.