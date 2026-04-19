Cēsu novadā pastiprinās cīņu ar Spānijas kailgliemežiem
Šogad Cēsu novadā pastiprinās cīņu ar Spānijas kailgliemežiem (Arion lusitanicus), informēja pašvaldība.
Pašvaldība plāno veikt vairākus preventīvus pasākumus, paredzot ilgtermiņa ieguvumu visam novadam.
Piemēram, plānots pastiprināt pašvaldībai piederošo teritoriju gājēju celiņu malu pļaušanu un kultivēšanu divu metru platumā, kur konstatēta Spānijas kailgliemežu izplatība.
Plānota arī kailgliemežu pievilinātājslazdu izlikšana publiskajās zaļajās teritorijās, kā arī augu aizsardzības līdzekļu pielietošana teritorijās, kurās ir novērojama palielināta invāzija.
Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta datiem cīņai pret gliemežiem Latvijā pašlaik ir reģistrēti un iedzīvotājiem pieejami vairāki trešās klases augu aizsardzības līdzekļi - "Ferramol", "Ferramol Limacide", "Ferronite Slug Granules", "Ferrocious", "Ironmax Pro", "Nemaslug", "Substral Limex", "Vitrol GB".
Tiks rīkoti arī semināri iedzīvotājiem, piesaistot speciālistus no kompetentām organizācijām, lai sniegtu praktiskus padomus un atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem.
Tāpat iecerēts rīkot regulāras kailgliemežu lasīšanas talkas dažādās pašvaldības teritorijās gan pilsētās, gan ciemos, kā arī pašvaldības mājaslapā publicēti informatīvie materiāli par efektīvām un videi saudzīgām metodēm, kā ierobežot un iznīcināt invazīvos gliemežus.
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "ZAAO" lūdz cilvēkus neievietot dzīvas būtnes, tai skaitā kailgliemežus, ne sadzīves atkritumu, ne bioloģisko atkritumu konteineros. "ZAAO" nav deleģēta funkcija šādu dzīvo būtņu apsaimniekošanā, un patlaban nav plānota speciālu konteineru uzstādīšana to savākšanai sadarbībā ar pašvaldībām.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un aktīvi iesaistīties, jo tikai kopīga rīcība var dot ilgtermiņa rezultātu cīņā ar Spānijas kailgliemežu invāziju.
Kā vēstīts, martā valdība noteica Spānijas kailgliemezi par invazīvu svešzemju sugu Latvijā, paredzot arī pasākumus tā izplatības ierobežošanai.
Spānijas kailgliemezis tiek uzskatīts par vienu no problemātiskākajām invazīvajām dzīvnieku sugām Eiropā. Tas spēj ātri vairoties, izplatīties savvaļā un būtiski ietekmēt vietējās ekosistēmas, tostarp apdraudēt dabiskos biotopus un vietējās gliemežu sugas, ar kurām tas var krustoties.
Latvijā Spānijas kailgliemezis pirmo reizi konstatēts 2009. gadā Pastendē, bet īpaši strauja sugas izplatība novērota kopš 2020. gada. Līdz 2025. gada 1. aprīlim Latvijā identificētas 662 šīs sugas atradnes.