Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 20. aprīļa līdz 26. aprīlim?
Aprīlī dzīvojam mūsu izcilā komponista Pētera Vaska dzimšanas dienas tonalitātē, baudām mirkļus kopā ar viņu koncertos, klausāmies ierakstus, izzinām viņa personību daudzās jo daudzās intervijās un šķiet visa Latvija skan un san viņa nošu rakstos, tāpēc man prātā divas nozīmīgas kultūrpieturas, kurās atkal un atkal satikt Pēteri Vasku - baudīt, izjust un sajust viņa personības Lielo pieskārienu mums klausītājiem.
23. aprīlī notiks svinīgs koncerts Rīgas Domā, kurā šī pati programma tiks atskaņota plašākai auditorijai klātienē. Koncertu ar savu klātbūtni pagodinās arī pats komponists.
Skanēs iemīļotas Pētera Vaska kompozīcijas, kurās spilgti atklājas komponista garīgā pasaule, dziļā cilvēcība un ciešā saikne ar dzimteni. “Savā tautā” atklās koncertu kā spēcīgs piederības apliecinājums, atklājot viņa mīlestību pret savu zemi un tautu. Programmā iekļauto darbu skaitā arī daudz atskaņotais “The Fruit of Silence” - apcerīga muzikāla meditācija, balstīta Mātes Terēzes tekstos. Kā gaišs skaņu templis pacelsies klausītāju mīlētais opuss “Musica Serena”, “Actus caritatis” un citi Pētera Vaska darbi. Koncerta izskaņā “Mein Herr und mein Gott” piepildīs baznīcas velves kā dziļi personiska un garīga ticības apliecība.
Un otrā nozīmīgā kultūrpietura man šoreiz koncertzālē Cēsis, jo tur festivāla “Pētera Vaska mūzikas aprīlis” svētdienas, 26. aprīļa koncertā uz skatuves tiksies latviešu izpildītājmākslas meistari, koris "Latvija" un ērģelniece Iveta Apkalna. Programmā izskanēs Pētera Vaska opusi korim un ērģelēm "Laudate Dominum" "Dona nobis pacem", skaņdarbi no mūzikas albuma. Iveta Apkalna, Vasks, Bahs, Lists – Triptihons un citu komponistu, Pētera Vaska garīgo līdzgaitnieku mūzika.
Lai skaista kultūrnedēļa un daudz emociju Pētera Vaska skaņu mākslas brīnišķajā ietvarā!