Maija lietus Latvijā sadalījies ļoti nevienmērīgi.
Šodien 18:53
Piekrastē maijs bijis ievērojami sausāks nekā valsts austrumos
Maijā lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Madonas, Piedrujas un Dagdas novērojumu stacijās, kamēr vismazāk nokrišņu fiksēts novērojumu stacijās Baltijas jūras piekrastē - Liepājā un Pāvilostā, kā arī Saldū, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Šogad maijā līdz svētdienas plkst. 13, pēc operatīvajiem datiem, Madonas novērojumu stacijā fiksētais nokrišņu daudzums ir 89,8 milimetri, Piedrujas novērojumu stacijās - 88,2 milimetri, bet Dagdas novērojumu stacijā - 71,9 milimetri.
Tajā pašā laikā Liepājas novērojumu stacijā reģistrēto nokrišņu daudzums ir 10,4 milimetri, Pāvilostā - 16,4 milimetri, Saldū - 18 milimetri, Ventspilī - 18,6 milimetri, bet Rucavā - 19 milimetri.