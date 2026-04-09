Pasaulē
Šodien 08:09
Irānas mediji publisko shēmu, kas liecina, ka Hormuza šaurums varētu būt mīnēts
Irānas pusoficiālās ziņu aģentūras ceturtdien publicējušas diagrammu, kas šķietami liecina, ka Irānas Revolucionārā gvarde kara laikā Hormuza šaurumā izvietojusi jūras mīnas.
Par to ziņo aģentūra ISNA un gvardei pietuvinātā "Tasnim".
Diagrammā redzams liels aplis ar uzrakstu "bīstamā zona" persiešu valodā virs satiksmes shēmas. Kartē atzīmētais ceļš ir maršruts, ko kuģi izmantoja kuģošanai caur šaurumu. Tieši tur gvarde esot novietojusi mīnas, ziņo aģentūras.
Diagrammā ieteikts kuģiem braukt uz ziemeļiem tuvāk Irānas cietzemei pie Lārakas salas, proti, pa maršrutu, ko daži kuģi izmantoja kara laikā. Diagrammā minēti datumi no 28. februāra līdz 9. aprīlim.
Irāna, Izraēla un Savienotās Valstis naktī uz trešdienu vienojās par divu nedēļu pamieru, un nedēļas nogalē Pakistānā plānotas tiešas ASV un Irānas sarunas.