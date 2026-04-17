Jūrmalā norisināsies Latvijas amatierteātru skates “Gada izrāde 2025” fināls
2026. gada 24., 25. un 26. aprīlī Jūrmalas teātrī (JT) un Jūrmalas kultūras centrā (JKC) norisināsies Latvijas amatierteātru skates “Gada izrāde 2025” fināls. Trīs dienu laikā skatītājiem būs iespēja vērot 10 izrādes, kas izvirzītas no 67 iestudējumiem.
Kā informē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, skates fināla laikā tiks noteikta “Gada izrāde 2025”, kā arī piešķirtas žūrijas atzinības dažādās kategorijās. Gada izrādes skates fināls tradicionāli notiek tieši pirms teātra sezonas noslēguma.
Šī gada amatierteātru iestudējumus vērtēs teātra kritiķis, laikraksta "Diena" žurnālists Atis Rozentāls, režisors Valdis Lūriņš, amatierteātru konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietnieks Reinis Vējiņš, Latvijas Nacionālā teātra aktrise Indra Burkovska un “Gada izrāde 2024” laureāts Mikus Krastiņš.
Skašu finālu piektdien, 24. aprīlī, plkst. 19.00 Jūrmalas teātrī atklās Alberta Remsdela Gērnija luga “Mīlestības vēstules” Jūrmalas teātra iestudējumā (režisors Imants Jaunzems).
Sestdien, 25. aprīlī, programmas turpinājumā plkst. 10.00 Jūrmalas kultūras centrā ar Bertolta Brehta darbu “Kuražas māte un viņas bērni”, ko iestudējis Ventspils Kultūras centra Ventspils teātris (režisors Kārlis Neimanis). Plkst. 12.30 Jūrmalas teātrī būs skatāma Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija” izrāde “Ministrienes kundze” pēc Braņislava Nušiča lugas (režisors Oskars Hofmanis). Pēcpusdienā plkst. 15.00 Jūrmalas kultūras centrā Līvānu amatierteātris piedāvās Treisija Letsa darbu “Augusts. Osedžas zeme” (režisors Oskars Bērziņš), savukārt vakara turpinājumā plkst. 18.00 Jūrmalas teātrī to pašu darbu citā interpretācijā izrādīs Liepājas amatierteātris “Projekts” (režisore Lelde Kaupuža Čarnecka).
Svētdien, 26. aprīlī, plkst. 9.30 Jūrmalas teātrī varēs vērot Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrādi “Papelēs šalko vējš” pēc Žeralda Sibleirasa lugas (režisore Aija Treija). Plkst. 13.00 Jūrmalas teātrī skatāms Salaspils amatierteātra iestudējums “Atmiņu mirkļi krāsās” (režisore un lugas autore Edīte Neimane). Dienas turpinājumā plkst. 14.30 Jūrmalas kultūras centrā Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris piedāvās Treisija Letsa darbu “Osedžas zeme” (režisors Sandis Kalniņš). Vakara programmā plkst. 18.00 Jūrmalas teātra kamerzālē Jaunais Miltu teātris izrādīs kolektīva autordarbu “Jūsu krātuvē sāk trūkt vietas” (režisore Līga Milta), bet fināla noslēgumā plkst. 19.45 Lielvārdes Tautas teātra izrāde “Pidžama sešiem” pēc Marka Komoleti lugas (režisore Sarmīte Mončaka).
Ieeja Latvijas amatierteātru skates “Gada izrāde 2025” fināla norisēs ir bez maksas. Ielūgumu rezervāciju uz izrādēm, kuras notiek Jūrmalas teātrī, iespējams veikt, rakstot pieteikumu uz e-pastu Endine.berzina@jkc.lv. Uz izrādēm, kuras notiek Jūrmalas Kultūras centrā ielūgumu rezervācija nav nepieciešama.
Laikā no 7. janvāra līdz 1. aprīlim žūrija izvērtēja 67 izrādes. Žūrijas sastāvā darbojās teātra un dejas kritiķe Dita Jonīte, kastinga režisore un runas pasniedzēja Māra Liniņa, aktieris un scenogrāfs Andis Strods, amatierteātru konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Rita Lūriņa, animācijas režisors un kustību teātra eksperts Dzintars Krūmiņš, dramaturģe Aiva Birbele, teātra zinātnieks Atis Rozentāls, režisors, drāmas terapeits Viesturs Roziņš, Latvija Leļļu teātra aktieris Mārtiņš Gailis, aktieris, režisors, Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātru nozares eksperts Jurģis Spulenieks.
“Gada izrādes 2025” fināla norisi rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Jūrmalas teātri un Jūrmalas kultūras centru. Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates mērķis ir nodrošināt amatierteātru tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību Latvijā un latviešu diasporā, popularizēt amatierteātru iestudējumus Latvijas sabiedrībā un motivēt amatierteātru dalībniekus radošai darbībai.