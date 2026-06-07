Ukrainai nodos vēl 17 konfiscētas automašīnas.
Sabiedrība
Šodien 14:22
No Latvijas uz Ukrainu dosies arī konfiscēts “Mercedes” un divi BMW
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodos Ukrainai 17 automašīnas, kas konfiscētas dzērājšoferiem un citās krimināllietās.
Spēkrati paredzēti Ukrainas Aizsardzības ministrijas armijas daļām, Ukrainas Nacionālās gvardes vienībai, Harkivas apgabala Maļiņivskas Militārajai pārvaldei, Čerņihivas apgabala Priluku rajona Militārajai pārvaldei, Borivas centrālajai slimnīcai.
Auto ražoti laikā no 2004. līdz 2015. gadam. Spēkratu vidū ir arī 2011. gada izlaiduma biznesa klases auto "Mercedes Benz E350 CDI 4 Matic" un divi 2004. gadā ražoti "BMW 525".
Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā Latvija regulāri nodevusi Ukrainai dzērājšoferiem un citās krimināllietās konfiscētas automašīnas. Gala lēmumus par auto nodošanu pieņem valdība.