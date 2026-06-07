No Latvijas uz Ukrainu dosies arī konfiscēts “Mercedes” un divi BMW
Foto: Shutterstock
Ukrainai nodos vēl 17 konfiscētas automašīnas.
Sabiedrība

No Latvijas uz Ukrainu dosies arī konfiscēts “Mercedes” un divi BMW

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Nodrošinājuma valsts aģentūra nodos Ukrainai 17 automašīnas, kas konfiscētas dzērājšoferiem un citās krimināllietās.

No Latvijas uz Ukrainu dosies arī konfiscēts “Merc...

Spēkrati paredzēti Ukrainas Aizsardzības ministrijas armijas daļām, Ukrainas Nacionālās gvardes vienībai, Harkivas apgabala Maļiņivskas Militārajai pārvaldei, Čerņihivas apgabala Priluku rajona Militārajai pārvaldei, Borivas centrālajai slimnīcai.

Auto ražoti laikā no 2004. līdz 2015. gadam. Spēkratu vidū ir arī 2011. gada izlaiduma biznesa klases auto "Mercedes Benz E350 CDI 4 Matic" un divi 2004. gadā ražoti "BMW 525".

Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā Latvija regulāri nodevusi Ukrainai dzērājšoferiem un citās krimināllietās konfiscētas automašīnas. Gala lēmumus par auto nodošanu pieņem valdība.

Tēmas

UkrainaBMWLatvijaMercedesUkrainas armijaNodrošinājuma valsts aģentūra

Citi šobrīd lasa