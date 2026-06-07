Markus Riva ieskandina vasaru ar mini albumu
Dziedātājs, producents un TV šovu vadītājs Markus Riva 2026. gada vasaru iesāk ar jaunu muzikālu veikumu – mini albumu “Vasara”, kas no 1. jūnija pieejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Mini albumā apkopotas četras jaunas oriģinālkompozīcijas, kuru autors ir Markus Riva. Dziesmu producēšanā piedalījušies producenti Romans Nero un Mark Mate. Albums tapis kā vasaras sajūtu muzikāls atspoguļojums – tajā savijas saulaini vakari, bezrūpība, enerģija, romantika un īpašā brīvības sajūta, ko iespējams piedzīvot tikai vasarā.
“Vasara ir mans mīļākais gadalaiks, un domāju, ka arī daudziem citiem tas ir īpašs laiks. Rakstot šo albumu, iedvesmojos no Latvijas vasarām, no atmiņām un telefona foto galerijā saglabātajiem mirkļiem no iepriekšējiem gadiem – saulrietiem, ceļojumiem, draugiem un sajūtām, kuras iespējams piedzīvot tikai vasarā. Ļoti ceru, ka arī šī vasara mums visiem būs varena, piepildīta un izdevusies,” stāsta Markus Riva.
Mini albuma tapšanas process norisinājās Losandželosā 2026. gada ziemas un pavasara mēnešos, kad mākslinieks uzturējās ASV, strādājot gan pie albuma “Vasara”, gan pie vairākiem citiem jauniem muzikāliem projektiem.
Par albuma pirmo vēstnesi kļuva dziesma “Sauli Šo”, kas tika izdota maija sākumā sadarbībā ar Talsu Balto kori. Dziesmas pirmatskaņojums izskanēja TV šovā “Koru kari”, kur tā tika izpildīta ar spilgtu priekšnesumu. Jau neilgi pēc izdošanas dziesma guva ievērojamu klausītāju atsaucību sociālajos tīklos un nonāca Latvijas radiostaciju rotācijās.
Mini albums “Vasara” pieejams klausītājiem no 2026. gada 1. jūnija.