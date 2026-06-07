Brāļi Reišuļi Ķegumā MX2 pirmajā braucienā finišē labāko desmitniekā
Latvijas motosportisti Kārlis Alberts un Jānis Mārtiņš Reišuļi svētdien Ķegumā pasaules čempionāta motokrosā astotajā posmā MX2 klases pirmajā braucienā ieņēma attiecīgi sesto un astoto vietu.
Brāļi Reišuļi brauciena pirmajā pusē brauca līdzās, taču 11. aplī Jānis Mārtiņš Reišulis zaudēja pozīciju un noslīdēja uz astoto pozīciju, kamēr Kārlis Alberts Reišulis līdz finišam nosargāja sesto vietu.
Pārliecinošu uzvaru izcīnīja beļģis Saša Kūnens, kurš dienu iepriekš bija labākais arī kvalifikācijā. Otrais, zaudējot nepilnas 24 sekundes, finišēja francūzis Matiss Valēns, kamēr labāko trijnieku noslēdza Dienvidāfrikas braucējs Kemdens Maklelans.
Sestdien aizvadītajā kvalifikācijā Jānis Mārtiņš Reišulis bija septītais, bet Kārlis Mārtiņš Reišulis ciešā cīņā par labāko desmitnieku palika 11. pozīcijā.
MX2 klases otrais brauciens paredzēts plkst. 16.10, bet MXGP klases braucieni tiks aizvadīti plkst. 14.15 un plkst. 17.10. Pasaules čempionāta ieskaišu braucienus translēs kanālā "Go3 Sport Open".