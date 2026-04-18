Maijā Jūrmalā sāks apjomīgus ielu remontdarbus
Maijā Jūrmalā tiks sākti apjomīgi ielu infrastruktūras uzlabošanas darbi.
Tie ietver maģistrālo ielu seguma virskārtas atjaunošanu un grantēto ielu dubultās virsmas apstrādi. Šiem darbiem plānoti kopumā 4,2 miljoni eiro, informē pašvaldībā.
Atjaunos maģistrālās ielas
Maģistrālo ielu seguma virskārtas atjaunošana paredz nolietotā asfaltbetona seguma nomaiņu, kā rezultātā uzlabosies braukšanas komforts, samazināsies trokšņu līmenis, tiks uzlabota satiksmes drošība Jūrmalas galvenajās ielās.
Maģistrālo ielu remonta darbi tiks sākti ar Turaidas ielas seguma nomaiņu. Seguma virskārtas atjaunošanu Turaidas ielā plānots sākt maijā un pabeigt līdz 29. maijam.
Būvdarbi maģistrālajās ielās paredzēti kopumā 11 ielu posmos: Turaidas ielā, Tukuma ielā, Muižas ielā, Rīgas ielā, Bulduru prospektā, Edinburgas prospektā, Meža prospektā, Vienības prospektā, Slokas ielā un Dārzkopības ielā. Projekta mērķis ir padarīt satiksmi pilsētā drošāku un ērtāku, jo šīs ir maģistrālās ielas ar augstu satiksmes intensitāti, kas nodrošina piekļuvi svarīgiem pilsētas objektiem un pakalpojumiem.
Maģistrālo ielu seguma atjaunošanai kopumā tiks ieguldīti 3,6 miljoni eiro, tajā skaitā 468,9 tūkstoši eiro no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām, savukārt 2,6 miljonus eiro pašvaldība plāno aizņemties no Valsts kases, ko atmaksātu 20 gadu laikā.
Uzlabos grantētās ielas
Grantēto ielu dubultās virsmas apstrāde plānota 12 ielās. Kopējais finansējums šiem darbiem ir 564,6 tūkstoši eiro.
Divkārtu virsmas apstrādi veic uz grants vai šķembu seguma autoceļiem. Virsmas apstrāde tiek veikta divās kārtās – apakškārtā tiek lietotas rupjākas, bet virskārtā smalkākas frakcijas šķembas. Autoceļa virsmas segums iegūst asfaltam līdzīgu segumu, tomēr tas nav pielīdzināms asfalta seguma noturībai un nestspējai.
Grantēto ielu dubultās virsmas apstrāde nodrošinās izturīgāku un vienmērīgāku segumu, samazinās putēšanu, uzlabos ielu ekspluatāciju, kā arī vides kvalitāti.
Būs satiksmes organizācijas izmaiņas
Būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi, par kuriem iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un autovadītājus būt saprotošiem un ievērot uzstādītās satiksmes organizācijas izmaiņas remontdarbu laikā. Plānotie uzlabojumi veicinās drošāku, ērtāku un ilgtspējīgāku pilsētvidi gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
Autors: Inženierbūvju nodaļa.