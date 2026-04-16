No Dienvidu tilta aizved iespējamo pašnāvnieku
Ceturtdienas pēcpusdienā satraukumu izraisīja kāds vīrietis, kurš, iespējams, grasījās nolēkt no Dienvidu tilta Rīgā. Jāpiebilst, ka 13. aprīļa vakarā kāds jaunietis jau ielēca Daugavā no Vanšu tilta.
Uz portāla jauns.lv lūgumu komentēt incidentu, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova sniedza skaidrojumu: "Šodien pēcpusdienā Valsts policijā saņemta informācija, ka Rīgā uz Dienvidu tilta atrodas aizdomīgs vīrietis un garāmbraucēji, satraucoties par vīrieša veselības stāvokli, izsauca Valsts policijas amatpersonas. Likumsargi ieradās notikuma vietā un pieņēma lēmumu vīrieti nogādāt medicīnas iestādē veselības stāvokļa pārbaudei."
Ierodoties notikuma vietā, bataljona amatpersonas, izmantojot prožektoru, pamanīja jaunieti ūdenī – viņš atradās aptuveni 100 metru attālumā no krasta un sauca palīgā. SUB jaunākais inspektors nekavējoties rīkojās, lai glābtu jaunieša dzīvību. Ar kolēģu palīdzību tika sameklēti divi glābšanas riņķi uz blakus esošā atpūtas kuģa, un drīz pēc tam jaunākais inspektors, nebaidoties no aukstā ūdens un straumes, ielēca Daugavā un peldēja pie slīkstošā jaunieša.
Kā tika noskaidrots, tad izglābtais ir 2008. gadā dzimis jaunietis, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē turpmākai aprūpei.
Valsts policija atgādina, ka šādas darbības, lecot no tilta, ir dzīvībai bīstamas, un aicina iedzīvotājus nepakļaut sevi nepamatotam riskam un rūpēties par savu drošību.
Ja radusies izmisīga situācija, nekautrējieties zvanīt uz krīzes tālruni
Uz krīzes tālruni var zvanīt ne tikai tie, kuri paši piedzīvo emocionālu krīzi, bet arī viņu tuvinieki – draugi, ģimenes locekļi, kolēģi. Speciālisti sniedz atbalstu un palīdz saprast, kā palīdzēt otram cilvēkam.
Valsts apmaksātais diennakts krīzes tālrunis 116123 darbojas visā Eiropas Savienībā (ES). Saskaņā ar ES nostādnēm, katram iedzīvotājam ir jābūt pieejamai psihoemocionālajai palīdzībai neatkarīgi no atrašanās vietas.
Jau kopš 1997. gada “Skalbes” ir uzticams emocionālā atbalsta punkts cilvēkiem visā Latvijā. 28 gadu laikā sniegta palīdzība tūkstošiem cilvēku un ir uzklausīti jau vairāk nekā 250 000 zvanu, un kopš 2021. gada darbojas arī valsts apmaksātais krīzes tālrunis 116123.