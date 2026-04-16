Tukuma balto stārķu privātā dzīve atkal vērojama tiešraidē
Baltie stārķi Latvijā šogad pirmo reizi reģistrēti 7. martā Smiltenes novadā, iezīmējot atgriešanos no pavasara migrācijas. Tukuma ligzdā pirmais stārķis AS “Sadales tīkls” uzstādītajā tiešraides kamerā atrādījās 25. martā, bet ligzdas īstie saimnieki atgriezās un sāka to iekārtot tikai 15. aprīlī, vēsta Latvijas Dabas fonds.
Baltie stārķi Ciconia ciconia ir viena no Latvijas aizsargājamo putnu sugām, kas ik pavasari mēro tālo ceļu, lai atgrieztos no ziemošanas vietām Āfrikā. Tiešraidi no balto stārķu ligzdas Latvijas Dabas fonds jau sesto gadu nodrošina sadarbībā ar AS “Sadales tīkls”.
Tiešraidē vērojamā balto stārķu ligzda, kas izveidota uz ekspluatācijā esošās elektrolīnijas balsta, šopavasar piedzīvoja pārmaiņas – vecā ligzda kļuva nestabila, tāpēc ar AS “Sadales tīkli” gādību to nomainīja pret jaunu. Ligzdas saimnieki jauno mājvietu ir pieņēmuši un šobrīd aktīvi to turpina uzlabot. Vecā ligzdas pamatne bija kļuvusi vairākus simtus kilogramu smaga, konstrukcija kļuva nestabila un pastāvēja risks, ka tā var nokrist, sliktākajā gadījumā – ligzdošanas sezonas laikā. 2025. gada ligzdošanas sezonā tiešraidē pat varēja redzēt, ka ligzda brīžiem pārvērtās par “baseinu” – tas liecināja par to, ka gadu gaitā ligzdas materiāls bija ievērojami sablīvējies.
Baltā stārķa ligzdas dabā var sasniegt līdz 1,5 metru diametru un pat tonnas smagumu. Tā kā piemērotu koku ar atbilstošu zarojumu nav daudz, stārķi bieži kā alternatīvu izvēlas elektrolīniju balstus. Gadu gaitā pieaugot izmēros un kļūstot smagām, šādas ligzdas var radīt nopietnus bojājumus infrastruktūrai – pārraut elektrolīniju vadus, izraisīt īssavienojumus vai pat stārķa ligzdas un elektrolīnijas balsta aizdegšanos.
Drošas ligzdu pamatnes – ieguvums gan putniem, gan cilvēkiem
Lai mazinātu riskus, visā Latvijā tiek demontētas bīstamās ligzdas un to vietā uzstādītas drošas metāla pamatnes. AS “Sadales tīkls” līdz šim uzstādījusi jau 8419 šādas pamatnes, nodrošinot drošu ligzdošanu putniem un stabilu elektroapgādi iedzīvotājiem. Aktīva bīstamo ligzdu demontāža un ligzdu metāla pamatņu uzstādīšana Latvijā norisinās no septembra līdz aprīlim, netraucējot putniem ligzdošanas sezonā.
Šogad LDF bija iespēja līdzīgu situāciju vērot arī Dorotpolē, Krāslavas pagastā, kur drošības apsvērumu dēļ tika demontēta vecā ligzda un tās vietā uzstādīta jauna pamatne 2025. gadā no elektrolīniju balstiem demontētas 302 bīstamas un stārķu ligzdošanai nedrošas ligzdas un to vietā uzstādītas stārķu ligzdas metāla pamatnes. Vidēji gadā no elektrolīniju balstiem tiek demontētas ap 1000 stārķu ligzdošanai bīstamu ligzdu.
Kā piesaistīt stārķus savā īpašumā?
Ja ir vēlme un iespēja izveidot drošu mājvietu stārķiem savā īpašumā un iepriekš sagatavoties nākamajai ligzdošanas sezonai, praktiski ieteikumi atrodami Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) sagatavotajā brošūrā “Balto stārķu ligzdu pamatnes”, kas pieejama LOB mājaslapā.
Par balstu vai gatavu metāla pamatņu iegādi un uzstādīšanu iedzīvotāji var interesēties arī pie vietējiem elektromontāžas uzņēmumiem.
Tiešraide no Tukuma stārķu ligzdas – jau sesto sezonu
LDF dabas tiešraides nodrošina jau 15 gadus. Šogad, pateicoties “Sadales tīkla” atbalstam, ir pieejamas divas kameras, kuru tehniskā sistēma uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā, dodot iespēju vērot gan baltos stārķus, gan lauku piekūnus, gan dažādus šo ligzdu viesus.
Baltā stārķa ligzda ir viena no skatītākajām LDF tiešraidēm — pērn tā bija otrā populārākā pēc jūras ērgļu ligzdas, sasniedzot 733 tūkstošus skatījumu. Tiešraidei seko skatītāji no Latvijas, Lietuvas, Vācijas un citām valstīm.
Jau 15 gadus tiešraides kameru darbība nav iedomājama arī bez sabiedrības atbalsta – tiešraižu kameru skatītāju ziedojumiem. Ziedot tiešraižu atbalstam var šeit, kā arī ar Mobilly aplikācijas starpniecību un ziedojumu kastītēs lielākajos tirdzniecības centros. 4G tīklu, kas nepieciešams augstas kvalitātes tiešraižu pārraidīšanai, nodrošina mūsu atbalstītājs LMT.
Latvijas Dabas fonds pateicas visiem ziedotājiem, kā arī visiem tiešraižu foruma dalībniekiem un moderatoriem, kuru iesaiste palīdz iegūt pēc iespējas pilnīgu priekšstatu par norisēm ligzdās.