Dienvidkurzemes novadā izsludina skolēnu zīmējumu konkursu “Būsim droši 2026”
Dienvidkurzemes novadā izsludināts skolēnu zīmējumu konkurss “Būsim droši 2026”, lai radoši veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par civilo aizsardzību un ugunsdrošību. Labākie darbi pēc divpakāpju atlases tiks izstādīti, vērtēti žūrijā un varēs pārstāvēt novadu starptautiskā līmenī.
Dienvidkurzemes novadā izsludināts skolēnu zīmējumu konkurss “Būsim droši 2026”, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par civilo un ugunsdrošību, kā arī attīstīt atbildīgu rīcību ārkārtas situācijās un dabā.
Konkursu organizē Dienvidkurzemes novada Grobiņas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Grobiņas Skolēnu interešu centru, iesaistot novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības iestādes.
Konkursa laikā skolēni aicināti radoši atspoguļot civilās aizsardzības un ugunsdrošības tematiku, aktualizējot tādus jautājumus kā meža ugunsgrēku prevencija, glābšanas dienestu darbs, ģimenes rīcības plāns, evakuācijas soma, brīdinājuma signāli, dūmu detektoru nozīme un droša rīcība ārkārtas situācijās.
Dalībnieki konkursā tiks vērtēti četrās vecuma grupās:
- pirmsskolas grupu bērni,
- 1. - 4. klašu skolēni,
- 5. - 8. klašu skolēni,
- 9. - 12. klašu skolēni.
Darbi jāveido A3 formātā, izmantojot dažādas mākslas tehnikas - akvareli, guašu, akrilu, krītiņus, zīmuļus, flomāsterus, tušu, datorgrafiku un citas. Datorgrafikā veidotie darbi tiks vērtēti atsevišķi.
Konkurss norisināsies divos posmos.
Pirmajā posmā izglītības iestādēs pedagogi atlasīs labākos darbus un līdz 2026. gada 1. maijam elektroniski pieteiks tos dalībai otrajā kārtā.
Savukārt konkursa otrajā posmā atlasītie darbi jāiesniedz līdz 2026. gada 15. maijam Grobiņā, M. Namiķa ielā 19.
Labākos darbus vērtēs īpaši izveidota žūrijas komisija, izvērtējot:
- darba atbilstību tēmai,
- idejas oriģinalitāti,
- māksliniecisko un tehnisko izpildījumu.
Konkursa laureātiem būs iespēja pārstāvēt novadu arī starptautiskā līmenī projekta ietvaros.
Papildus tam labākie darbi tiks eksponēti izstādē un virtuālajā galerijā, kur notiks arī skatītāju balsojums par simpātiju balvu.
Konkurss tiek organizēts Interreg VI-A Latvia–Lithuania Program 2021–2027 projekta ietvaros, stiprinot katastrofu risku novēršanu un pārvaldību Latvijas un Lietuvas pierobežā.