Gramzdas pagastā talkas jau notikušas
Gramzdas un Virgas pagastos aprīlī sākta talku sezona ar kapu sakopšanu un meža takas apsekošanu, vienlaikus aicinot pareizi šķirot atkritumus un plānot turpmākās darbus infrastruktūras atjaunošanai. Iedzīvotāji aicināti pievienoties talkām šonedēļ Virgā un 25. aprīlī Lielajā Talkā visā Latvijā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība vēsta, ka šogad Gramzdas un Virgas pagastu apvienībā pirmo talku organizēja jau 10. aprīlī, kad notika Gramzdas un Aizvīķu kapu sakopšana.
Talkā piedalījās gan pagasta iedzīvotāji, gan komunālās pārvaldes darbinieki. Tika grābtas lapas un novākti sakritušie zari no taciņām, krustu laukumiem, sen nekoptām kapu vietām, kā arī no kapu piebrauktuvju teritorijām.
Aizvīķu kapu piebraucamā ceļa meža teritorija jau pagājušajā gadā ieguva sakopta parka izskatu. Savukārt šogad iedzīvotāji ir īpaši aktīvi puķu stādīšanā, tāpēc Aizvīķu kapos piegādāja ūdeni stādījumu laistīšanai.
Bioloģiskos atkritumus nemest kapu teritorijas konteineros
Lapas un zarus, tas ir, bioloģiskos atkritumus, kapos novietotajos konteineros mest nedrīkst – tie jānovieto īpaši paredzētās lapu un zaru kaudzēs, kas atrodas kapu teritorijā.
Konteineros drīkst izmest tikai neorganiskos atkritumus, piemēram, plastmasu, metālu un stikla sveču burciņas. Šāda šķirošana ir svarīga, lai atkritumi nenonāktu dabā un lai vēlāk nebūtu jāveic laikietilpīga to izlasīšana no bioloģisko atkritumu kaudzēm.
Aicinām ikvienu būt atbildīgam un ievērot šos vienkāršos noteikumus, lai kopīgi uzturētu apkārtējo vidi tīru un sakoptu.
Gramzdas meža takas prasa lielāku uzmanību
11. aprīlī talka notika Gramzdas meža takā, kas stiepjas 2 kilometru garumā.
Šoreiz talcinieki galvenokārt veica apsekošanas darbus, izstaigājot visu taku novērtējot gleznu vizuālo stāvokli, dabas kinozāli, atpūtas vietas un vides objektus.
Secinot, ka dažas gleznas septiņu gadu laikā ir zaudējušas savu vizuālo pievilcību, tika nolemts, ka jāsazinās ar vairākiem gleznu autoriem, kas varētu atjaunot krāsojumu un nobeigumā gleznu pārlakot ar laku, lai tās dabā ilgāk saglabātos. Tāpat talcinieki novēroja, ka dabas kinozālē ir sapuvuši vairāki koka soliņi, tos paredzēts nomainīt ar jauniem, no kāda cietāka koka, lai ilgāk kalpotu.
Šonedēļ talkas Virgas pagastā
17. aprīlī no pulksten 9 Paplakā sakops Dabas objektu "Piecu ozolu saaugums", bet 18. aprīlī no pulksten 10 sakops Virgas baronu Noldes kapenes, Virgas parkā pie Baronu dīķa.
Koordinatore talkām ir Dienvidkurzemes novada Gramzdas un Virgas pagastu apvienības pārvaldes vadītāja, Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Daiga Egle. Sazināties iespējams pa tālruni – 29472063.
25. aprīlī – talkas visā Latvijā
25. aprīlī ikviens ir aicināts ieplānot savā kalendārā talkas dienu. Šajā pavasarī Lielā Talka notiks 19. reizi un šogad virzīsies ar saukli “Roku rokā – Latvijai!”.