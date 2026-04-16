Paziņoti starptautiskās balvas “Baltijas Balva” 2026 nominanti
Starptautiskā projekta "Baltijas balva/Baltic Awards" rīkotāji ir paziņojuši 2026. gada nominantus. Kandidātus izvirzīja vadošās valstu zinātnes un kultūras institūcijas: Igaunijā - Igaunijas Zinātņu akadēmija; Latvijā - Latvijas Arhitektu savienība, Lietuvā - Lietuvas Blakustiesību asociācija AGATA, Lietuvas Nacionālais operas un baleta teātris un Lietuvas Mākslas akadēmija. Izveidotajā nominantu sarakstā pārstāvētas augsta profesionālā līmeņa ievērojamas personības, kas sniegušas būtisku ieguldījumu savas nozares attīstībā.
Nomināciju sadalījuma kārtība starp trim valstīm tika noteikta oficiālā izlozē, kas notika svinīgās “Baltijas balvas / Baltic Awards” pasniegšanas ceremonijas ietvaros 2025.gadā.
2026. gada balvas nominanti:
Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē”, ko izvirzījusi Igaunijas Zinātņu akadēmija, kandidāti ir profesore Anne Kahru, profesore Maris Laan un profesors Ülo Niinemets.
Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā”, ko izvirzījusi Latvijas Arhitektu savienība, kandidāti ir arhitektūras biroji ĒTER, MADE arhitekti un Lauder Architects.
Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu mūzikā”, ko izvirzījusi Lietuvas Blakustiesību asociācija AGATA, kandidātu vidū ir soprāns Asmik Grigorian, diriģents Modestas Pitrėnas un tenors Edgaras Montvidas.
Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu mākslā”, ko izvirzījusi Lietuvas Mākslas akadēmija, pārstāvēti mākslinieku duets - brāļi Algirdas un Remigijus Gataveckai, māksliniece Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė un mākslinieks Julijonas Urbonas.
Speciālbalvai “Baltic Awards the Opera Rising Star”, ko izvirzījis Lietuvas Nacionālais operas un baleta teātris, nominēti baleta mākslinieks Edvinas Jakonis, komponiste Žibuoklė Martinaitytė un soprāns Gabrielė Bukinė.
14. aprīlī notiks Baltijas Balva / Baltic Awards goda Atlases komitejas sēde, kuras sastāvā ir sabiedrībā ievērojamas personības no Baltijas valstīm un Eiropas: bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, bijušais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, bijušais Igaunijas prezidents Toomas Hendrik Ilves, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, bijušais Igaunijas premjerministrs Taavi Rõivas, komponists Pēteris Vasks, Rödl & Partner vadošais partneris Baltijā un Ziemeļeiropā Jens-Christian Pastille, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvics, bijušais Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas padomnieks ekonomikas jautājumos Sol Norman Bukingolts, bijušais Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents Jūras Banys, diplomats, uzņēmējs Emmanuil Grinshpun un režisors, scenārists un producents, Oscar, Golden Globe un Baltic Awards Grand Prix laureāts Matīss Kaža. Baltijas Balva / Baltic Awards Atlases komitejas priekšsēdētāja – operdziedātāja Inese Galante.
Šajā dienā tiks noteikti 2026. gada laureāti, kuru vārdi oficiāli tiks paziņoti 13.maijā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā mākslas muzejā “Rīgas Birža”.
“Baltijas Balva / Baltic Awards ir stratēģiskais projekts, kas ar katru gadu nostiprina savu nozīmi un paplašina mērogu. Tas kļūst par būtisku platformu izcilu sasniegumu novērtēšanai Baltijas valstīs. Šogad projektam pievienojušies jauni partneri, kuru izvirzītie kandidāti ir patiesi spilgtas un nozīmīgas personības. Atlases komitejai būs sarežģīts uzdevums - visi nominanti ir izcili profesionāļi, kas būtiski ietekmē savu nozaru attīstību un veicina savu valstu starptautisko atpazīstamību. Ikviens pretendents tiek vērtēts, pamatojoties uz viņa ieguldījuma nozīmīgumu, inovāciju un rezonējošo ietekmi Baltijas un Eiropas kultūras un ekonomikas kontekstā. Gada laikā plānojam īstenot virkni nozīmīgu kultūras notikumu - mums ir daudz ideju un plānu, un mēs mērķtiecīgi attīstām šo iniciatīvu kā starptautisku platformu, kas vieno kultūru, zinātni un sabiedrību,” uzsver projekta ģenerālproducente Diāna Galante.
Projekta Baltijas Balva / Baltic Awards ietvaros 2026. gada vasarā Jūrmalā norisināsies vairāki nozīmīgi kultūras notikumi. 21. augustā koncertzālē Dzintari notiks pasaulslavenās vācu teātra trupas Familie Flöz kulta izrādes Teatro Delusio Latvijas pirmizrāde. Šis virtuozais, smalki niansētais un asprātīgais iestudējums, kas iekarojis skatītāju atzinību 29 valstīs un izrādīts vairāk nekā 600 reižu, pārvērš skatuvi īstā teātra maģijas pasaulē. Bez neviena vārda - maskās, plastikas un pantomīmas valodā aktieri rada vairāk nekā 30 spilgtus tēlus, kuros skatītājs viegli atpazīst sevi, savas emocijas un dzīves situācijas. Izrāde konceptuāli saskan ar Baltijas Balvas ideju, ironiski un precīzi atklājot profesionālā ceļa aizkulises - vidi, kur dzimst idejas, tiek pārvarētas šaubas un sasniegtas virsotnes.
22. augustā koncertzālē “Dzintari” notiks svinīgs gala koncerts “GALA GALANTE. Viva La Musica!”, kas veltīts balvas laureātiem. Koncertā piedalīsies starptautiskās skatuves zvaigznes: itāļu tenors Giorgio Berrugi, kuru Plasido Domingo nodēvējis par savu radošo mantinieku, harizmātiskais ukraiņu tenors Dmytro Popov, izteiksmīgā izpildītāja un plaša vokālā diapazona īpašniece Elina Nechayeva (Igaunija), spožais pianists Andrejs Osokins, dinamiskais un ekspresīvais ansamblis NICO Ensemble (Lietuva) un tā dibinātājs, mākslinieciskais vadītājs Gedimins Gelgotas, vieni no spilgtākajiem jaunās paaudzes dziedātājiem - spožā un niansētā soprāna Annija Kristiāna Ādamsone un izteiksmīgā, bagātīgā tembra bass Edgars Ošleja, kā arī jaunais virtuozs, 12 gadīgais pianists, īsts “brīnumbērns”, Gustavs Kalējs. Pie diriģenta pults - slavenais diriģents Ekhart Wycik (Vācija). Šos izcilos māksliniekus uz vienas skatuves apvienos operdziedātāja, Baltijas Balva / Baltic Awards iniciatore Inese Galante (Latvija).
Svinīgais koncerts, kas veltīts Baltijas valstu izcilajiem sasniegumiem zinātnē, arhitektūrā, mākslā un mūzikā, pulcēs zālē goda viesus no visas pasaules - Baltijas Balva / Baltic Awards 2026 laureātus, atlases komitejas locekļus, projekta partnerorganizāciju pārstāvjus no Lietuvas, Igaunijas un citām Eiropas valstīm, kā arī citus īpaši aicinātus starptautiskos viesus.