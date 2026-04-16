Elektrum atjauno vizuālo identitāti
Latvenergo atjauno Baltijas tirdzniecības zīmola Elektrum logotipu, vizuālo identitāti un saukli. Kopš Elektrum dibināšanas 2012. gadā zīmols ir nostiprinājis klientu atzinību un šobrīd tiek atjaunots koncerna attīstības ambīciju, starptautiskās izaugsmes un nākotnes enerģētikas izaicinājumu īstenošanai. Jaunā identitāte apvieno Elektrum darbību visās Baltijas valstīs ar vienotu un katram atpazīstamu simbolu – dzintaru.
Atjaunotā Elektrum vizuālā identitāte Baltijas valstīs tiks pakāpeniski ieviesta no 16. aprīļa galvenajos klientu attiecību komunikācijas kanālos, kā arī tiks iekļauta turpmākajā Latvenergo komunikācijā. Iezīmējot nākamo koncerna attīstības posmu, jaunā identitāte tiks izmantota topošajos Elektrum Next atjaunīgo energoresursu ražošanas projektos - vēja un saules parkos.
Dmitrijs Juskovecs, AS "Latvenergo" komercdirektors: “Tāpat kā mūsu jaunais logo, arī Elektrum nav statisks - mēs esam kustībā. No elektroenerģijas tirgotāja esam kļuvuši par vienas pieturas partneri enerģētikā Baltijā - piedāvājot elektroenerģiju, gāzi, saules elektrostacijas, elektroauto uzlādi un energoefektivitātes risinājumus, vienuviet apvienojot visu klientu vajadzībām. Mūsu izaugsmes pamatā ir spēja sadzirdēt klientus un piedāvāt mūsdienīgus risinājumus, savukārt dzintars kā mūsu simbols atgādina - Elektrum enerģija nāk no dabas, un tā ir mūsu drošības un neatkarības pamats. Investējot atjaunīgajos energoresursos, stiprinām zaļo enerģiju kā stratēģisku priekšrocību un turpinām augt kā reģionāls eksportētājs, ne tikai vietējais līderis.”
Jaunās identitātes motīvs ir dzintars - simbols, kas vieno Baltijas valstis un atspoguļo Elektrum reģionālo piederību, stabilitāti un ilgtspēju.
Atjaunotajā Elektrum zīmolā saglabāts līdzšinējais zīmola nosaukums un pamatvērtības, vienlaikus ieviešot jaunu Elektrum logo; atjaunotu krāsu paleti, vizuālos materiālus un vizuālo valodu; vienotu komunikācijas stilu ar vēstījumu “Dodam jaudu Latvijai”. Logotipam radīta digitālajā komunikācijā lietojama versija ar pulsējošu dzintara krāsas un gaismas efektu izmantošanai mājas lapā un sociālo mediju saturā.
Jaunā identitāte iedvesmo ar dzintara simboliku, kas saistīta gan ar Baltijas valstu ģeogrāfisko un kultūrtelpu, gan ar vēsturisko nozīmi (sengrieķu apzīmējums dzintaram ir ēlektron, no kā cēlies arī vārds elektrība), uzsverot reģionālo raksturu un piederību Eiropai.
Logotipa, vizuālā koncepta un saukļa izveides pamats ir klientu un biznesa partneru viedokļu aptaujas, kā arī koncerna stratēģisko izmaiņu process, atbilstoši kam veidoti grafiskie stila risinājumi.
Elektrum atjaunotās vizuālās identitātes solījumu veido vietējā izcelsme kā uzticamības pamats, tas nodrošina vienkāršu, skaidru un praktisku komunikāciju, kā arī tā mērķis ir labums vietējai sabiedrībai un ilgtspējīgai attīstībai.
Elektrum ir elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecības eksporta līderis un tas sekmīgi darbojas visās Baltijas valstīs. Līdz ar to vizuālās identitātes atjaunošana ir mērķtiecīgs solis mūsdienīga un inovatīva uzņēmuma tēla stiprināšanai Baltijas un starptautiskos tirgos, paaugstinot 900 000 klientu apmierinātību un vienlaikus saglabājot zīmola nepārtrauktību.