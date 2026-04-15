Daugavpilī Ruģeļu mitrājā norisināsies izglītojošs pasākums un talka
Sestdien, 25. aprīlī, plkst. 10.00 Daugavpilī, Ruģeļu apkaimē pie ūdenskrātuves, paralēli Lielās talkas aktivitātēm norisināsies izglītojošs un izpratni veicinošs pasākums dabā "Kas notiek Ruģeļu mitrājā?", informēja Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.
Pasākuma laikā ikviens interesents aicināts piedalīties izzinošā pārgājienā, iepazīt mitrāja bioloģisko daudzveidību, uzzināt par dabas atjaunošanas metodēm un vienlaikus praktiski iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā.
Dalībniekiem būs iespēja paplašināt zināšanas par Daugavpils mitrājiem, tostarp par dabisko traucējumu atdarināšanas metodēm, nozīmīgo sugu atjaunošanu, invazīvo sugu ierobežošanu, klimata pārmaiņu ietekmi un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Programmas gaitā apmeklētāji varēs iepazīties arī ar projekta "UrbUmbrella" informatīvajiem materiāliem, kas tiks izvietoti stendos, un piedalīties balsojumā par to saturu un vizuālo noformējumu.
Pasākumā piedalīsies projekta eksperti – bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un saglabāšanas speciālisti, kā arī biotopu atjaunošanas darbu izpildītāja pārstāvis, kurš dalīsies pieredzē par praktiskajiem darbiem mitrāju teritorijās. Pašvaldībā uzsver, ka visi Ruģeļu mitrājā veiktie darbi ir balstīti zinātniskos pētījumos un tiek rūpīgi uzraudzīti, izmantojot tādas mūsdienīgas metodes kā abinieku populāciju monitoringu, eDNS izpēti un bioklimatisko modelēšanu.
Izglītojošais pasākums tiek organizēts projekta "UrbUmbrella" ietvaros, kura mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu un cilvēka darbības ietekmēto bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu, izmantojot dabā balstītus risinājumus pilsētu mitrājos Latvijā un Lietuvā. Projekts īpašu uzmanību pievērš sabiedrības informēšanai un izglītošanai, akcentējot katra iedzīvotāja nozīmi ilgtspējīgā dabas saglabāšanā.
Projekts "Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģiona pilsētu mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīga saglabāšana" ("UrbUmbrella") tiek īstenots no 2025. gada nogales līdz 2026. gada nogalei. Tā vadošais partneris ir Daugavpils pašvaldība, bet sadarbības partneris – Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā.