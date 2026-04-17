Kad ir un kad nav jāmaksā nodoklis, pārdodot nekustamo īpašumu? Skaidro eksperts
No 2025. gada ienākumiem no nekustamā īpašuma pārdošanas tiek piemērota 25,5% nodokļa likme. Nodoklis tiek aprēķināts no peļņas, kas ir starpība starp īpašuma pārdošanas cenu un iegādes vērtību, ņemot vērā ieguldījumus, piemēram, remontu. Tomēr ne visos gadījumos šis nodoklis ir jāmaksā.
Kā portālam "Latgales Laiks" norāda „Aver Brokerage” Latgales filiāles vadītājs Andrejs Hrolovičs, kapitāla pieauguma nodoklis nav jāmaksā, ja pārdodamais īpašums personai pieder ilgāk par pieciem gadiem jeb 60 mēnešiem un tas ir bijis vienīgais personas īpašums. Jāpiemin, ka šādā gadījumā īpašumam vismaz 12 mēnešus pēdējo 5 gadu laikā jābūt norādītam kā deklerētajai dzīvesvietai.
Hrolovičs norāda, ka nodoklis nav jāmaksā arī tādā gadījumā ja ienākumi no pārdošanas tiek ieguldīti funkcionāli līdzīgā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc darījuma. Tomēr, piemēram, pārdodot dzīvokli un iegādājoties meža zemes īpašumu, tas netiek uzskatīts par līdzīgu īpašumu, un nodoklis būs jāmaksā. Ja jaunais īpašums ir lētāks par iegūto peļņu, starpība tiks aplikta ar nodokli.
Ja nekustamais īpašums ticis iegādāts par 20 tūkstošiem eiro un pārdots par 60 tūkstošiem eiro, peļņa no darījuma ir 40 tūkstoši eiro. No šīs summas jāmaksā 25,5% nodoklis. Ja nekustamā īpašuma pārdevējam nav zināma iegādes vērtība, tad kā bāze tiek ņemta īpašuma kadastrālā vērtība. Papildu jāņem vērā, ka gadījumā ja personas kopējie gada ienākumi pārsniedz 200 000 eiro, pārsnieguma daļai tiek piemērota 28,5% likme.
Eksperts iedzīvotājiem iesaka rūpīgi izvērtēt darījuma apstākļus, kā arī saglabāt dokumentus un čekus, kas apliecina iegādes vērtību un īpašumā veiktos ieguldījumus.