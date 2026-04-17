Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties NĪN atvieglojumiem par studējošiem jauniešiem
Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus 2026. gadā par bērniem vecumā no 19 līdz 24 gadiem, kuri turpina mācības, vēsta Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators.
Atvieglojumi pienākas, ja uz 2026. gada 1. janvāri bērna deklarētā dzīvesvieta bija attiecīgajā īpašumā kopā ar vecākiem vai vienu no vecākiem, un jaunietis turpina mācības vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē pilna laika klātienē.
Rīgas pašvaldības Finanšu departaments norāda, ka ne visos gadījumos tā rīcībā ir pietiekama informācija, lai atvieglojumus piemērotu automātiski, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti nepieciešamības gadījumā pieteikties paši.
Pieteikumu NĪN atvieglojumu saņemšanai par 2026. gadu var iesniegt līdz 2026. gada 15. decembrim:
- telefoniski, zvanot uz Rīgas informatīvo tālruni 1201 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00), ja bērns mācās Latvijā un informācija ir pieejama valsts informācijas sistēmās. Konsultants pārbaudīs datus un, ja tie atbildīs nosacījumiem, reģistrēs pieteikumu;
- rakstveidā, ja bērns mācās ārvalstīs vai informāciju nav iespējams pārbaudīt. Šādā gadījumā pieteikumam jāpievieno izglītības iestādes izziņa par mācībām.
Vienlaikus atvieglojumiem var pieteikties arī vecāki, kuru bērni vecumā no 19 līdz 24 gadiem uz 2026. gada 1. janvāri pilda valsts aizsardzības dienestu. Šajā gadījumā nepieciešamo informāciju par dienestu pašvaldība iegūs no atbildīgajām institūcijām.
Pašvaldība atgādina, ka, lai saņemtu NĪN atvieglojumus, jāatbilst arī citiem Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” noteiktajiem nosacījumiem.
Ja šī informācija nav aktuāla vai atvieglojumi jau ir piešķirti, papildu darbības nav jāveic.