Pēc vairāk nekā 25 gadu ilgas pastāvēšanas Dubaijā slēdz slavenu viesnīcu
"Jumeirah Group" "Facebook" lapā paziņots, ka slavenā viesnīca "Burj Al Arab" Dubaijā, kas visā pasaulē pazīstama kā "buras viesnīca", uz pusotru gadu pārtrauc savu darbību.
"Pēc vairāk nekā 25 gadiem viesmīlības visā pasaulē "Jumeirah Burj Al Arab" uzsāk rūpīgi plānoto pakāpeniskās restaurācijas programmu. Šis brīdis nav noslēgums, bet pārdomāta pauze, kas veltīta leģendas saglabāšanai nākamajām paaudzēm," teikts ierakstā.
Saskaņā ar pieejamajiem datiem, šī ilgstošā pauze ir saistīta ne tikai ar plānotajiem darbiem, bet arī ar militārā konflikta sekām reģionā. Kopš Tuvajos Austrumos sākušās kaujas, Dubaija ir nonākusi zem Irānas dronu uzbrukumiem.
Kā rakstījis "LuxuryTravelAdvisor", jau pirmajā kaujas dienā, 28. februārī, viesnīcas fasāde aizdegās pēc bezpilota lidaparāta atlūzu krišanas. Apvienoto Arābu Emirātu Aizsardzības ministrija paziņoja, ka viņu spēki tajā dienā notvērusi 132 Irānas raķetes un 195 bezpilota lidaparātus.
Luksusa viesnīca "Jumeirah Burj Al Arab" (tulkojumā "Arābu tornis") ir viena no augstākajām viesnīcām pasaulē. "Burj Al Arab" atrodas uz mākslīgi veidotas salas, kas atrodas 280 metru attālumā no "Jumeirah" pludmales un ir savienota ar kontinentu ar privātu izliekto tiltu.
"Burj Al Arab" celtniecība sākās 1994. gadā, bet pabeigta - 1999. gadā.