Šodien 10:57
Igaunijas krastā izskalotas drona atlūzas
Igaunijas ziemeļos atrastas drona atlūzas, un Igaunijas Drošības policija (KaPo) paziņojusi, ka šīs atlūzas nerada draudus, ziņo laikraksts "Virumaa Teataja".
KaPo komunikācijas speciāliste Olga Kivistika teica, ka pēdējās dienās Rietumviru apriņķa piekrastes zonā ir atrastas vairākas drona atlūzas, kā arī ceturtdien atlūzas atrastas Turbunēmes ciemā netālu no Vīnistu.
"Visticamāk, šīs ir agrāk avarējuša Ukrainas izcelsmes drona atlūzas, un tās ir izskalotas Igaunijas krastā," teica Kivistika. "Atrastās drona atlūzas nerada draudus sabiedrībai. Ir liela varbūtība, ka laika gaitā varētu tikt atrastas vēl citas drona detaļas," viņa brīdināja.
KaPo nesniedza papildu informāciju par nedēļas nogalē Kalvi pludmalē Rietumviru apriņķī Igaunijas ziemeļos atrasto lidrobota fragmentu.