Neatkarības atjaunošanas svētku priekšvakarā Dzintaros godinās Raimondu Paulu
Aicinot Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu svinēt jau tās priekšvakarā, 2026. gada 3. maijā plkst. 18.00 Dzintaru koncertzāle piedāvā īpašu koncertu “Veltījums Raimonda Paula jubilejā” ar Anci Krauzi un Jelgavas Bigbendu.
Koncertā “Veltījums Raimonda Paula jubilejā” līdzās klausītāju iemīļotajām Maestro Raimonda Paula melodijām izskanēs arī īpaši šim sastāvam radīti aranžējumi, piešķirot labi zināmajai mūzikai jaunu skanējumu.
Koncertprogrammā Jelgavas Bigbends kopā ar solisti Anci Krauzi atskaņos dziesmas, kuras Maestro radījis tieši šai izcilajai dziedātājai, izgaismojot viņu radošās sadarbības īpašo raksturu un emocionālo dziļumu. Koncertā klausītāji varēs no jauna piedzīvot Paula melodiju neatkārtojamo šarmu un lirisko smalkumu.
Par īpašu koncertprogrammas akcentu kļūs arī vairāku Maestro populārāko skaņdarbu instrumentālie aranžējumi, ko Jelgavas Bigbendam radījis Grammy godalgotais amerikāņu komponists un aranžētājs Michael Abene. Šie aranžējumi piešķirs labi zināmajām melodijām jaunu skanējumu, apvienojot latvisko muzikālo mantojumu ar starptautisko džeza elpu.
Šis koncerts būs ne vien cieņas apliecinājums Maestro Raimonda Paula jubilejai, ko šogad svinam un svinēsim visā Latvijā, bet arī dzīvs pierādījums viņa mūzikas spējai vienot paaudzes un skanēt arvien no jauna.
Dzintaru koncertzāle aicina kopā ieskandināt Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkus, ļaujoties Maestro Raimonda Paula mūzikas valdzinājumam un svinot svētkus kopā ar Anci Krauzi un Jelgavas Bigbendu Dzintaru koncertzālē.
