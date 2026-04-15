"Apvienotais saraksts" paziņo, ka gatavs veidot jaunu valdību Siliņas valdības krišanas gadījumā
Gadījumā, ja krīt Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) vadītā valdība, pašlaik opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS) ir gatavs uzņemties jaunas valdības izveidi, teica AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.
Politiķis sacīja, ka AS aktīvi seko līdzi notikumu attīstībai. "Mēs darba nebaidāmies," klāstīja Tavars un sprieda, ka viņa politiskais spēks ir gatavs uzņemties veidot jaunu valdību Siliņas Ministru kabineta krišanas gadījumā.
Pēc viņa vārdiem, katra esošās valdības diena Latvijas sabiedrībai izmaksājot neadekvāti dārgi.
Vienlaikus Tavars norādīja, ka pašlaik gan nekādas sarunas par citas valdības izveidi nenotiek, tāpēc par iespējamajiem partneriem ir pāragri runāt.
Jau ziņots, ka Evikas Siliņas (JV) valdībā pārstāvēto partiju domstarpības ir samilzušas tik tālu, ka Siliņa pieļauj valdības krišanu, kam oficiāli pamatā būtu "Jaunajās vienotības", "Progresīvo" un Zaļo un zemnieku savienības nespēja vienoties par atbalstu aviokompānijai "airBaltic".
Siliņa ir paziņojusi, ka esot gatava koalīcijas izjukšanai, lai nodrošinātu ZZS atbalstu Saeimā īstermiņa aizdevuma piešķiršanai lidsabiedrībai "airBaltic". Viņa norādīja, ka ZZS otrdien piedāvāja atbalstu Saeimas balsojumā īstermiņa aizdevumam "airBaltic", ja satiksmes ministrs Atis Švinka (P) atkāpjas.
"Ja cena par atbalsta nodrošināšanu "airBaltic" ir koalīcijas izjukšana - esmu tam gatava," pauda Siliņa un uzsvēra, ka atbalsts lidsabiedrībai viņai esot svarīgāks par valdības koalīcijas noturēšanu.
Tikmēr ZZS Saeimas frakcijas deputāti turpina uzstāt uz "trīs punktu piedāvājumu", tostarp satiksmes ministra Ata Švinkas (P) demisiju, lai ZZS parlamentārieši atbalstītu īstermiņa aizdevuma piešķiršanu nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" 30 miljonu eiro apmērā.
ZZS piedāvājums paredz, ka atbalsts aizdevuma piešķiršanai tiks nodrošināts, ja tiek iespējami skaidri piedāvāts plāns, ka "airBaltic" sasniegs rentabla uzņēmuma statusu, ja līdz Saeimas balsojumam par aizdevumu Švinka atkāpjas no satiksmes ministra amata, uzņemoties politisko atbildību par situācijas nekontrolēšanu, un ja Siliņa uzņemas politisko atbildību par plāna aiviokompānijas rentabilitātes nodrošināšanai izpildi.
Atbilstoši Satiksmes ministrijā skaidrotajam ārējie faktori - konflikts Tuvajos Austrumos, degvielas cenu kāpums un atsevišķu maršrutu apturēšana - ir būtiski ietekmējuši "airBaltic" izmaksas, tāpēc, lai nodrošinātu kompānijas stabilu darbību līdz jaunā biznesa plāna ieviešanai, tai ir nepieciešams 30 miljonu eiro aizdevums.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā.
Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.