VENDEN ziedo 15 000 eiro aprīkojuma iegādei redzes izmeklējumu veikšanai RMHC Latvija Mobilajā bērnu veselības centrā
Aizvadītajā nedēļā Latvijas avota un dabīgā minerālūdens ražotājs VENDEN organizēja labdarības akcijas noslēguma pasākumu, kura laikā nodibinājums Ronald McDonald House Charities Latvija (RMHC Latvija) saņēma čeku par ziedojumu 15 000 eiro apmērā Mobilā bērnu veselības centra tehniskā aprīkojuma papildināšanai redzes izmeklējumu veikšanai.
Labdarības akciju ar mērķi palīdzēt Latvijas bērniem augt veseliem un priecīgiem, VENDEN īstenoja jau trešo gadu pēc kārtas. Arī šogad tā norisinājās divus mēnešus – no 1. februāra līdz 31. martam, kuru laikā no katra pārdotā produkta PET pudelē uzņēmums novirzīja vienu centu ziedojumam RMHC Latvija.
Katru nedēļu sadarbībā ar ārstiem dažādās specialitātēs RMHC Latvija dodas izbraukumos, nodrošinot bērniem bezmaksas konsultācijas Mobilajā veselības centrā. Gada laikā tiek sniegtas vismaz 5 000 medicīniskās konsultācijas vairāk nekā 4 000 bērniem, tā rezultātā 16 darbības gados jeb kopš 2010. gada RMHC Latvija sadarbībā ar ārstu komandu ir nodrošinājuši teju 64 000 bezmaksas konsultāciju mazajiem pacientiem Latvijas reģionos. Labdarības akcijas laikā saziedotā summa palīdzēs nodrošināt bērniem pieejamu medicīnisko palīdzību tuvāk mājām, arī attālos Latvijas reģionos, kuriem nav iespējams veikt izmeklējumus Rīgā vai citās lielajās pilsētās.
Svinīgajā pasākumā piedalījās VENDEN izpilddirektors Aldis Škutāns, uzņēmuma darbinieki, RMHC Latvija izpilddirektore Guna Caune un Mobilā veselības centra administratore Diāna Niedra.
VENDEN izsaka pateicību visiem, kuri akcijas laikā izvēlējās uzņēmuma produktus PET pudelēs, kā arī sadarbības partneriem par informatīvo atbalstu. VENDEN izpilddirektors Aldis Škutāns norāda: “Veseli un laimīgi bērni ir sabiedrības nākotnes pamats, tāpēc rūpes par tiem vienmēr ir bijusi viena no VENDEN prioritātēm. Esam gandarīti, ka varam sniegt ieguldījumu Latvijas bērnu veselībā, atbalstot RMHC Latvija Mobilo veselības centru, kas nodrošina medicīniskās konsultācijas tuvāk to dzīvesvietai. Pateicamies ikvienam, kurš ar savu pirkumu atbalstīja šo iniciatīvu, un aicinām arī citus uzņēmumus iesaistīties labdarībā, veicinot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.”
Saņemot čeku, RMHC Latvija izpilddirektore Guna Caune norāda: “Latvijā joprojām ir bērni, kuriem kvalitatīvi redzes izmeklējumi nav viegli pieejami, īpaši ārpus lielākajām pilsētām. Divas trešdaļas Mobilā veselības aprūpes centra pacientu ir bērni no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm, kurām nereti iespējas veikt dažādas profilaktiskās pārbaudes ir ierobežotas. VENDEN atbalsts ļaus uzlabot Mobilā veselības centra tehniskās iespējas, nodrošinot portatīvās iekārtas ātrākiem, bērniem ērtākiem un precīzākiem izmeklējumiem. Tas paplašinās iespējas savlaicīgi sniegt nepieciešamo palīdzību bērniem visā Latvijā. Mēs to ļoti novērtējam!”
Iniciatīvu, kas veltīta Latvijas bērnu veselībai, VENDEN aizsāka 2024. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, lai palīdzētu nodrošināt Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai (BKUS) nepieciešamo aprīkojumu. Pirmajā gadā saziedotie līdzekļi tika izmantoti piecu īpašo ūdens siltumgultiņu izveidei jaundzimušo aprūpes nodaļā. Savukārt pērn BKUS ar VENDEN atbalstu iegādājās specializētu otoakustiskās emisijas dzirdes diagnostikas iekārtu, kā arī divus krūts piena sūkņus ar piederumiem.
SIA VENDEN dibināts 1997. gadā. Uzņēmuma pamatdarbība ir avota ūdens un dabīgā minerālūdens ražošana, ūdens lietošanas iekārtu iznomāšana, kafijas un saistīto preču tirdzniecība, kā arī kafijas automātu iznomāšana. VENDEN ir ģimenes veidots 100% Latvijas uzņēmums, kam nav ārvalstu investoru un kas nav iekļauts nevienā starptautiskā koncernā.