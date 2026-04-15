Sliktas ziņas ceļotājiem: pasaulē noslogotākā starptautiskā lidosta ievieš drastiskus lidojumu ierobežojumus
Irānas krīzes dēļ Dubaija līdz 31. maijam ir krasi ierobežojusi ārvalstu aviokompāniju reisu skaitu uz savām lidostām, atļaujot veikt vienu lidojumu dienā.
Aģentūras Reuters rīcībā esošajā izsūtītajā e-pastā uzņēmums "Dubai Airports" informē lidsabiedrības, ka no 20. aprīļa līdz 31. maijam tām būs atļauts veikt tikai vienu turp un atpakaļ reisu dienā uz Dubaijas Starptautisko lidostu, kas ikdienā ir noslogotākais starptautiskās aviācijas mezgls un pērn apkalpoja rekordlielu pasažieru skaitu (95,2 miljonus).
"Pārvadātājiem joprojām ir spēkā ierobežojums – viena reisa rotācija dienā, līdz kapacitāte ļaus apkalpot vairāk lidojumu,” teikts paziņojumā.
Indijas aviokompāniju federācija, kas pārstāv tādus lielos pārvadātājus kā "IndiGo", "Air India" un "SpiceJet", ir aicinājusi Indijas valdību izdarīt spiedienu uz Dubaijas varasiestādēm, lai šie ierobežojumi tiktu atcelti. Ja tas neizdosas, federācija rosina apsvērt atbildes pasākumus pret Dubaijas vietējām lidsabiedrībām, tostarp "Emirates" un "flydubai", liecina 31. martā Indijas valdībai nosūtītā vēstule.
Indijas aviokompānijas jau šobrīd izjūt smagu finansiālo spiedienu augsto degvielas cenu un garāku lidojumu maršrutu dēļ uz galamērķiem Rietumos. Kopš 2025. gada tām ir liegts izmantot Pakistānas gaisa telpu, ņemot verā militāro saspīlējumam abu kaimiņvalstu starpā.
Asociācija uzsver, ka jaunie ierobežojumi netiek piemēroti Dubaijas lidsabiedrībām, tādējādi radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, kas ārvalstu pārvadātājiem var nest "būtiskus" ieņēmumu zaudējumus.
Vissmagāk cieš Indijas aviokompānijas
Aviācijas datu uzņēmuma "Cirium" aprīļa un maija lidojumu grafiki skaidri parāda, ka Dubaijas ieviestie ierobežojumi vissmagāk skars tieši Indijas pārvadātājus.
Šajā periodā "Air India" un tās zemo izmaksu lidsabiedrība "Air India Express" uz Dubaiju bija ieplānojušas vairāk nekā 750 lidojumu. "IndiGo" bija paredzējusi 481 reisu, tai seko "Saudia" ar 480 un "Gulf Air" ar 404 lidojumiem. Savukārt "SpiceJet" bija ieplānojusi 61 reisu.
Ierobežojums veikt tikai vienu reisu dienā nozīmē, ka katra ārvalstu aviokompānija mēnesī varēs izpildīt vien 30 līdz 31 lidojumu. Tikmēr "Emirates" un "flydubai", saskaņā ar "Flightradar24" datiem, turpina ik dienas veikt simtiem reisu.