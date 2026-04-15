Lietuvas tiesa atceļ 10 gadu iebraukšanas liegumu skandalozajam Krievijas reperim Morgenšternam
Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa trešdien apmierināja Krievijas repera Ališera Morgenšterna apelāciju un atcēla viņam noteikto desmit gadu aizliegumu iebraukšanai valstī.
Aizliegumu reperim iebraukt Lietuvā noteica Migrācijas departaments, to spēkā atstāja administratīvā apgabaltiesa, taču Morgenšterns lēmumu pārsūdzēja.
Augstākā administratīvā tiesa atcēla gan zemākas instances tiesas lēmumu, gan Migrācijas departamenta rīkojumu.
Tiesa nolēma, ka Migrācijas departaments nepamatoti bija balstījies uz Ārlietu ministrijas sniegto informāciju kā galveno pamatu valsts drošības apdraudējuma novērtēšanai.
Saskaņā ar Lietuvas tiesību normām šādus novērtējumus veic Valsts drošības departaments. Tā kā drošības dienests šajā lietā nebija sniedzis oficiālu atzinumu, tiesa secināja, ka lēmums bija balstīts uz datiem, ko sniegusi "nekompetenta iestāde".
Augstākā administratīvā tiesa turklāt norādīja, ka minētie pierādījumi, piemēram, Morgenšterna iekļaušana citu valstu uzraudzības sarakstos, publiski pieejamā informācija un viņa iepriekšējie izteikumi vai radošie darbi, paši par sevi nepierāda draudus Lietuvas valsts drošībai.
Tiesa atzīmēja, ka nav skaidrs, uz kādiem konkrētiem pamatiem citas valstis bija pieņēmušas savus lēmumus, kas nozīmē, ka šādus datus nevar automātiski attiecināt uz Lietuvas kontekstu. Kā uzsvēra tiesa, daļa sākotnējā lēmuma bija balstīta uz viedokļiem, nevis faktiskiem datiem.
Turklāt tiesa atzina, ka lēmumam trūka objektivitātes, jo tajā tika ņemta vērā tikai pieteikuma iesniedzējam nelabvēlīga informācija, ignorējot datus, kas varētu atspēkot apgalvojumus.
Augstākā administratīvā tiesa uzsvēra, ka tik bargam pasākumam kā desmit gadu iebraukšanas aizliegums ir jābūt pamatotam ar skaidriem un pietiekamiem pierādījumiem. Šādu datu trūkums lietā radīja šaubas par pasākuma samērīgumu.
Morgenšterns iepriekš ir paudis atbalstu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, taču pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī viņš savās dziesmās izteicās pret Krievijas militārajām darbībām un kritizēja karu.
Krievija 2022. gada maijā reperi pasludināja par "ārvalstu aģentu".
Morgenšternam uzstāšanās Viļņā bija paredzēta pagājušajā rudenī, taču pret to iestājās Viļņas mērs Valds Benkunsks. Reperis tika iekļauts melnajā sarakstā. Viņa iepriekšējā koncertā Lietuvas galvaspilsētā apmeklētāji bija ieradušies ar apģērbu ar burtu "Z", kas ir kļuvis par Krievijas agresijas pret Ukrainu simbolu.