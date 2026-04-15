VIDEO: ēkā netālu no Brīvības pieminekļa izcēlies ugunsgrēks - bloķēta satiksme; notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji
Trešdienas pēcpusdienā Rīgas centrā, Brīvības bulvārī, izcēlies ugunsgrēks, kura dzēšanai piesaistīti plaši operatīvo dienestu spēki, bet satiksme virzienā uz Vecrīgu ir pilnībā bloķēta.
Kā norāda Rīgas dome, ugunsgrēka dēļ ir slēgta transportlīdzekļu kustība Brīvības bulvāra posmā starp Kalpaka un Raiņa bulvāriem. Pašvaldība aicina autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā un savlaicīgi izvēlēties citus apbraukšanas maršrutus.
Saskaņā ar aculiecinieku sniegto informāciju un notikuma vietā fiksētajiem kadriem, ugunsnelaimē cietusi daudzstāvu ēka, kas atrodas pie Brīvības pieminekļa. Pie nama šobrīd ir koncentrēts ievērojams operatīvā transporta daudzums.
Līdztekus vairākām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ekipāžām notikuma vietā atrodas arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, Valsts policijas darbinieki, kā arī gāzes avārijas dienesta speciālisti. Teritorija ap notikuma vietu ir norobežota.
Glābēji dzēšanas darbu un telpu pārbaudes veikšanai izmanto autokāpnes, kas izvirzītas līdz pat vēsturiskās ēkas jumtam.
Kā informē VUGD, ugunsgrēks izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā deg piektā stāva dzīvoklis. No ēkas evakuēti četri cilvēki. Ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu plkst. 16.39, bet plkst. 18.27 ugunsgrēks lokalizēts.