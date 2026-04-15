Peskovs: "Orbāns nekad nav bijis mūsu draugs!"
Pēc Ungārijas ilggadējā premjera Viktora Orbāna sakāves valsts parlamenta vēlēšanās, Kremlis centies mazināt šī zaudējuma nozīmi, paziņojot, ka "Orbāns nekad neesot bijis Krievijas draugs".
Kremlis otrdien paziņoja, ka ir apmierināts ar to, ka Ungārijas jaunievēlētais premjerministrs Pēters Maģars šķietami esot atvērts pragmatiskam dialogam. "Cik mēs saprotam, viņš [Maģars] ir gatavs veikt pragmatisku dialogu," sacīja Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs. "Mēs turpināsim vadīties pēc konkrētiem soļiem, ko veiks jaunā Ungārijas valdība."
Jāpiemin, ka Orbānam ilglaicīgi bija siltas attiecības ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu - premjers vairākkārt izmantoja savas veto tiesības, lai bloķētu Eiropas Savienības plānoto finansējumu Ukrainai, kā arī bija biežs viesis Kremlī. Tomēr, neskatoties uz to, Krievija šobrīd cenšas no viņa distancēties.
"Orbāns nekad nebija mūsu draugs," sacīja Peskovs, piebilstot, ka Maskava joprojām ir atvērta dialogam un labu, abpusēji izdevīgu attiecību veidošanai ar Budapeštu.
Dienu iepriekš Maskava neapsveica Maģaru ar uzvaru vēlēšanās, tā vietā Peskovs skaidri norādīja, ka Ungārijai vairs netiks piešķirts īpašs statuss un tagad valsts tiks uzskatīta par Krievijai "naidīgu valsti" līdzīgi kā visas pārējās Eiropas valstis.
Pēteris Maģars ir solījis pārskatīt Ungārijas attiecības ar ES un Krieviju. Pirmdien savos pirmajos izteikumos pēc uzvaras vēlēšanās viņš norādīja, ka nevajadzētu gaidīt dramatisku Ungārijas attiecību pārrāvumu ar Krieviju. Viņš ieteica Ungārijai saglabāt pragmatisku ārpolitiku – turpinot pirkt Krievijas naftu un būt piesardzīgiem attiecībā uz Ukrainu.
„Mēs nevaram mainīt ģeogrāfiju,” viņš sacīja žurnālistiem, piebilstot, ka Ungārijai būs jāatrod ceļš kā virzīties uz priekšu ar enerģijas importu dažādām valstīm, tai skaitā Krievijas. Jāpiebilst, ka Ungārijas ekonomika joprojām ir ļoti atkarīga no Krievijas, kas piegādā tai vairāk nekā 80% no tās fosilā gāzes un naftas.
Tajā pat laikā Maģars skaidri norādījis, ka viņš nevēlas spēlēt to pašu lomu Putina labā, ko Orbāns. Tāpat jaunais premjerministrs, atšķirībā no Orbāna, uzsvēris, ka Ukrainas konfliktā agresors ir Krievija. "Ja Vladimirs Putins man piezvanīs, es pacelšu tālruni. Ja mēs runāsim, es varētu viņam pateikt, ka būtu labi pārtraukt slepkavošanu un izbeigt šo karu."