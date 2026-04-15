Koncertzālē "Latvija" Ventspilī uzstāsies spilgtais turku perkusionists Emīls Kujumdžujans
Trešdien, 29. aprīlī, plkst. 19.00 koncertzālē “Latvija” uzstāsies viens no mūsdienu spilgtākajiem un pieprasītākajiem sitaminstrumentālistiem Emīls Kujumdžujans, koncertā “Turcijas impresijas un Stīvs Reihs” izpildot savu muzikālo autobiogrāfiju “STAMBULA – saknes”.
Turcijas lielākajā pilsētā Stambulā dzimušais Emīls Kujumdžujans (Emil Kuyumcuyan) ir perkusionists, komponists un elektroniskās mūzikas mākslinieks ar horvātu, grieķu, armēņu un afrikāņu saknēm. Anatolijas mūzika (turku tradicionālā mūzika) apvienojumā ar džeza un mūsdienu akadēmisko mūziku spēcīgi veidojusi viņa mūziķa identitāti un izpildījuma valodu. “STAMBULA – saknes” (“ISTANBUL – the roots”) ir pilsētas iedvesmota multimediju performance, kurā perkusijas un elektroniskās skaņas savijas ar iespaidīgām projekcijām. Tas ir Emīla sirds projekts – autobiogrāfisks stāsts, kurā viņš pēta savu identitāti, izcelsmi un dzimtās Stambulas sarežģīto raksturu.
“Šī ir tā salīdzinoši retā reize, kad izdodas uz Latviju atvest tik augsta līmeņa sitaminstrumentu solo mākslinieku kāds ir Emīls Kujumdžujans. Daudzu konkursu laureāts, ļoti pieprasīts mākslinieks ar savu īpašu rokrakstu, kurā savijas austrumnieciski folkloristiskais un rietumu akadēmiskais. Ļoti īpašs izpildītājs,” mūziķi raksturo koncerta mākslinieciskais vadītājs Guntars Freibergs.
Emīls Kujumdžujans mūziķa gaitas sāka 12 gadus vecumā, vispirms apgūstot trombona spēli, bet drīz vien atklāja savu aizraušanos ar sitaminstrumentiem. Ceļu uz starptautisku atpazīstamību mūziķim pavēra uzvara prestižajā “Tromp International Percussion” konkursā Nīderlandē, bet šobrīd viņš ir pieprasīts solists un sadarbojies ar daudziem pasaulē zināmiem kolektīviem – “Ensemble Modern” (Vācija), “Asko|Schönberg” (Nīderlande), Francijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Francijas Radio koris un Parīzes Opera, Degu Simfoniskais orķestris (Dienvidkoreja) un citi. Kujumdžujans ir ne tikai pieprasīts izpildītājs, bet arī atzīts komponists, kurš saņēmis pasūtījumus no, piemēram, Ķelnes filharmonijas, Bādenes-Virtembergas Mākslas fonda, Šanhajas starptautiskā perkusionistu konkursa un Štutgartes Pasaules marimbas konkursa.
Koncerta “Turcijas impresijas un Stīvs Reihs” otrajā daļā uzstāsies sitaminstrumentālisti Guntars Freibergs, Edgars Zaurs (Latvija), Pāvels Ginters (Pavel Giunter, Lietuva), Sigits Gaiļus (Sigitas Gailius, Lietuva) un pianisti Pauļus Andersons (Paulius Andersonas, Lietuva) un Rihards Plešanovs (Latvija). Mūziķi atskaņos divus amerikāņu komponista Stīva Reiha (Steve Reich) lielformāta darbus – “Quartet” diviem vibrofoniem un divām klavierēm, kā arī “Sextet” četriem sitaminstrumentālistiem un diviem pianistiem – skaņdarbi, kas izaicina māksliniekus ar vērienu un apjomu, bet klausītājiem piedāvā bagātu, krāšņu, iespaidiem pilnu pieredzi.
Koncertu organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Koncerta biļetes iegādājamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un koncertzāles “Latvija” kasē.