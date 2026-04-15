"Cimzes balva" šogad tiks piešķirta skolotājiem - Dagmārai Ķezberei un Andrim Garokalnam
Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibināto "Cimzes balvu" 2026. gadā saņems Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas vijoles spēles skolotāja Dagmāra Ķezbere un Mākslu izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” (MIKC LMMDV) metāla izstrādājumu dizaina skolotājs Andris Garokalns.
"Cimzes balva" ir īpašs apbalvojums, kas tiek piešķirts pedagogam–izcilībai par ilggadēju pedagoģisko darbību, profesionālu meistarību un būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.
Dagmāra Ķezbere jau vairāk nekā pusgadsimtu ir viena no Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas spožākajām personībām stīgu instrumentu jomā. Skolā, kurā pati reiz sākusi savas muzikālās gaitas, D. Ķezbere ir kļuvusi par vienu no tās balstiem – kā skolotāja un personība, kurai uzticas gan audzēkņi, gan pieredzējuši kolēģi. Muzikālā intuīcija, emocionāls maigums un prasme runāt ar bērnu caur skaņu veidošanu ir viņas stila neatņemama daļa.
Kopš 1993. gada D. Ķezbere vada Stīgu instrumentu nodaļu, bet no 2009. gada – Vijoles un alta metodisko komisiju. Gadu desmitos ir uzkrāta pieredze un cilvēciskais spēks: spēja iedvesmot, pacelt, noticēt un atbalstīt.
Skolotājas audzēkņi regulāri gūst godalgas starptautiskos konkursos, taču viņas ieguldītais darbs ir redzams ne tikai konkursos iegūtajās balvās, bet arī jaunajos māksliniekos, kuri izvēlējušies mūzikas ceļu un paši kļuvuši par orķestru mūziķiem, solistiem un pedagogiem Latvijā un Eiropā. Absolventi D. Ķezberi raksturo kā skolotāju, kas ne tikai māca vijoles spēli, bet atver mūzikas pasauli visā tās dziļumā, māca dzīves stāju, neatlaidību, spēju iedziļināties un pamanīt skaistumu. Dagmāra Ķezbere ir vijoles guru – dāsns, dziļš un iedvesmojošs cilvēks, uzsver viņas bijušie audzēkņi, – skolotāja, kas iemāca ne tikai spēlēt, bet arī dzīvot ar mūziku kā iekšēju vērtību.
Andris Garokalns ir izcils rotu mākslinieks, metāla dizaina meistars un skolotājs, kura klātbūtne MIKC LMMDV Liepājas Dizaina un mākslas skolā vairāk nekā divas desmitgades ir īpaši nozīmīga, jo kā viens no materiālu dizaina programmas veidotājiem un ilggadējs metāla izstrādājuma dizaina programmas vadītājs viņš audzēkņiem māca gan nopietnas profesionālās prasmes, gan plašu redzējumu par dizainu kā domāšanas procesu. Viņa stundās teorija nekad nav tikai teorija. Tradicionālās metālapstrādes prasmes savijas ar modernām tehnoloģijām, bet amatniecības pieredze – ar laikmetīgu redzējumu. A. Garokalns māca ne tikai izveidot priekšmetu – viņš rada vidi, kurā jaunietis drīkst meklēt, kļūdīties, sākt no jauna un tomēr nebaidīties – jo līdzās ir skolotājs, kurš palīdz noticēt, ka radošums nav nejaušība, bet ceļš, kurš jānoiet ar sirdi un neatlaidību.
A. Garokalna audzēkņi regulāri piedalās starptautiskos juveliermākslas konkursos, gūstot ievērojamus panākumus un godalgas nav nejaušība, bet skolotāja un audzēkņu pacietīgās sadarbības un radošuma rezultāts. Skolotājs aktīvi iesaistās gan skolas projektos, gan starptautiskajās programmās. Viņa darbnīcā praksē Erasmus+ programmu laikā strādā jaunieši no visas Eiropas un arī viņš pats kopā ar audzēkņiem dodas papildināt pieredzi ārpus Latvijas.
Audzēkņi savu skolotāju raksturo kā meistaru, kurš vienmēr atrod īstos vārdus, lai iedrošinātu, un prot parādīt, kā ar rokām radīts priekšmets var kļūt par stāstu – dziļu, patiesu un unikālu. Daudzi absolventi turpina studijas augstskolās un strādā savā profesijā, nesot tālāk cieņu pret materiālu un radošo neatlaidību, ko ieguvuši tieši skolotāja vadībā. A. Garokalns ir skolotājs, kurš nepārstāj būt arī mākslinieks. Un mākslinieks, kurš nepārstāj būt cilvēks, kas iedvesmo. Viņa pedagoģiskais talants nav tikai prasme mācīt – tā ir prasme redzēt cilvēkā potenciālu un sīksti strādāt pie tā, lai to izceltu dienasgaismā.
"Cimzes balva" nosaukta pedagoga, tautasdziesmu vācēja, latviešu kora mūzikas pamatlicēja un profesionālās mūzikas izglītības aizsācēja Jāņa Cimzes (1814–1881) vārdā. Cimzes balvu ik gadu piešķir diviem pedagogiem mūzikas, dejas, mākslas un dizaina jomā. Balvas svinīga pasniegšana notiks šopavasar, 7. maijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.