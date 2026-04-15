Nežēlīga slepkavība Daugavpilī - dēls ar cirvi noslepkavojis savu māti un viņas līķi apracis mežā
Valsts policija Daugavpilī aizturējusi kādu 1996. gadā dzimušu vīrieti, kurš aizvadītajā nedēļā nežēlīgi noslepkavoja savu māti.
Šā gada 11. aprīlī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības policija, pārbaudot informāciju par bezvēsts pazudušu 1973. gadā dzimušu sievieti, ieradās viņas dzīvesvietā Daugavpilī. Ierodoties norādītajā adresē, sieviete netika sastapta. Vienlaikus darbinieku uzmanību piesaistīja sievietes dēla uzvedība, kas radīja aizdomas, par ko tika informēta Valsts policija. Notikuma vietā nekavējoties ieradās Valsts policijas amatpersonas, kas pārņēma turpmāko procesuālo darbību veikšanu.
Veicot rūpīgu notikuma vietas apskati, likumsargi konstatēja asins pēdas mājoklī, uz cirvja un ķerras. Tāpat mājokļa teritorijā tika konstatēta ugunskura vieta, kurā dedzinātas sievietes drēbes.
Sarunas laikā ar policijas darbiniekiem 1996. gadā dzimušais vīrietis vairākkārt mainīja liecības par savas mātes atrašanās vietu. Uz aizdomu pamata likumsargi notikuma vietā aizturēja 1996. gadā dzimušo vīrieti. Turpinot izmeklēšanu, pēc mērķtiecīga un profesionāla darba ar iespējamo vainīgo personu, vīrietis atzinās, ka šā gada 7. aprīlī vairākas reizes iesita savai mātei ar cirvi, pēc kā sievietes ķermeni apraka netālu esošajā meža masīvā.
Meža masīvā tika atrasts apraktās sievietes līķis, kurš bija ietīts teltī. Sievietes galvu un muguras kakla daļu klāja cirstas un sistas brūces. Jānorāda, ka mirušās sievietes līķa meklēšanā tika piesaistīti arī kinologi no Valsts policijas. Likumsargi turpina izmeklēšanu un skaidro nozieguma motīvu.
Jāmin, ka Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas lūdza tiesai piemērot 1996. gadā dzimušajam vīrietim drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. 2026. gada 13. aprīlī tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta, proti, par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavība). Par šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu paredzēts sods ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.