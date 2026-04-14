"Mājas kafejnīcu dienām" Sēlijā šogad pieteikušies teju 40 dalībnieki; aktīvākie Aizkraukles novadā
Latvijas tūrisma mārketinga akcija “Mājas kafejnīcu dienas” Sēlijas salās norisināsies 12. un 13. septembrī. Šogad saņemti 39 pieteikumi – apmeklētāji varēs doties garšu, tūrisma un kultūras piedzīvojumā visā Sēlijā no Jaunjelgavas līdz Kaplavai.
Vislielākā aktivitāte Sēlijā šogad vērojama Aizkraukles novadā, kur durvis plāno atvērt 16 kafejnīcas, savukārt Augšdaugavas un Jēkabpils novadā katrā pieteiktas 11 vietas. Nemainīgi viena kafejnīca viesus gaidīs Krāslavas novada Kaplavas pagastā. Daudzas no kafejnīcām durvis apmeklētājiem vērs jau sesto gadu, kas apliecina akcijas popularitāti. Šogad pievienojušies arī 8 jauni vai pēc ilgāka pārtraukuma atgriezušies dalībnieki.
Sagatavošanās darbi sāksies jau aprīļa nogalē ar tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotajām apmācībām. Lai pasākums noritētu nevainojami, dalībnieki apgūs higiēnas normas, pilnveidos zināšanas mārketingā un saņems vērtīgus noformēšanas padomus no pieredzējušiem pasākumu rīkošanas ekspertiem. Pirmā no lekcijām notiks 29. aprīlī par higiēnas prasībām pārtikas apritē, ko vadīs Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa.
Savas kafejnīcas apraksts, ēdienkarte un kultūras programma dalībniekiem būs jāsagatavo līdz jūnija beigām. Jūlijā kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” organizēs fotosesijas, uzņemot profesionālas fotogrāfijas katrā no kafejnīcām. Tāpat kā iepriekš, arī šogad “Sēlijas salas” nodrošinās vienotus mārketinga materiālus, kā arī visas aktualitātes ikvienam dalībniekam tiks nosūtītas elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
Ar devīzi “Badīgs kā vilks? Piestāj Sēlijas salās!” Mājas kafejnīcu dienas Sēlijā jau sesto gadu notiks septembra otrajā nedēļas nogalē. Pērn 2025. gada Sēlijas salu kafejnīcās divu dienu laikā viesojās 4070 viesu. Savukārt 2024. gadā visā Sēlijā apkalpoti 3700 ciemiņu.
Akciju “Mājas kafejnīcu dienas 2026” organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” sadarbībā ar kopienu sadarbības tīklu “Sēlijas salas”