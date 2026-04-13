"Pink Noise Riga" festivāla pavasara sesija
Ar trīs pilnībā izpārdotām festivāla dienām, stāvovācijām un pasaules līmeņa virtuozitāti noslēgusies festivāla "Pink Noise Riga" pavasara sesija.
FOTO: ar stāvovācijām noslēgusies galvaspilsētas mūzikas festivāla "Pink Noise Riga" festivāla pavasara sesija
Ar trīs pilnībā izpārdotām festivāla dienām, stāvovācijām un pasaules līmeņa virtuozitāti noslēgusies festivāla "Pink Noise Riga" pavasara sesija.
No jauno talantu enerģijas līdz džeza ikonu spozmei – festivāls Latvijas galvaspilsētai piešķīra galvaspilsētai īpašu "glanci" un emocionālo lādiņu.
Londonas saksofona sensācija Rīgā
Londonas saksofona sensācija Nubaija Garsija (Nubya Garcia) koncertzālē "Palladium Riga" sestdien, 11. aprīlī, sniedza priekšnesumu, kas pierādīja viņas piederību mūsdienu džeza elitei. Gandrīz divas stundas garā performance bija spontāna, vibrējoša un pacilājoša, aizvedot publiku līdz īstai "baltkvēlei". Skanot darbiem no albumiem Odyssey un Source, Garsija nodemonstrēja izcilu saspēli ar savu kvarteta izcilajiem mūziķiem Semu Džonsu (Sam Jones), Lailu Bārtonu (Lyle Barton) un Maksu Lusertu (Max Luthert).
Lush Life kvintets – emocionāla atkalredzēšanās un pirmizrāde
Festivāla kulminācija un emocionālākais brīdis bija Intara Busuļa "Lush Life" kvinteta pirmizrāde. Uz skatuves atkal tikās divas spilgtas personības – Intars Busulis un saksofonists Gints Pabērzs, radot juteklisku un jaudīgu vokāla un tenorsaksofona dialogu. Kopā ar viņiem džeza klasiku (no Koltreina un Portera līdz Paulam) meistarīgi "restaurēja" Toms Poišs, Rūdolfs Dankfelds un Matīss Žilinskis.
Īpašu saviļņojumu izraisīja Pola Saimona Still Crazy After All These Years ar Ginta Pabērza solo, kas bija cieņas apliecinājums leģendārajam Maiklam Brekeram. Koncerta finālā, izpildot Reja Čārlza Hallelujah I Love Her So, mūziķiem pievienojās arī Latvijas Radio bigbenda vadītājs Dāvis Jurka un festivāla "Pink Noise" dibinātājs Aigars Nords.
Jaunā enerģija un spožas debijas
"M/House of Jazz" festivāls atklāja savu otru pusi – jauno talantu parādi Three Voices Session. Vakara noslēgumā notikušais Jam Session pārvērtās par unikālu platformu, kur jaudīgie pašmāju meistari satikās ar Nubaijas Garsijas kvarteta mūziķiem, radot vēl vienu neaizmirstamu vakaru Rīgā.
Rudens gaidās: Vintons Marsalis
"Pink Noise Riga" organizatori atgādina, ka "Pink Noise Riga" šogad norisināsies arī rudenī no 27. līdz 29. novembrim. Lielākais notikums gaidāms tieši 1. adventē, kad Rīgā viesosies džeza dzīvā leģenda Vintons Marsalis kopā ar Lincoln Center Jazz Orchestra.
Informāciju sagatavoja SIA "Nords Event Communications" projektu vadītāja Inese Ķīkule.