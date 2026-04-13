Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce noslēdz savas darba gaitas
Pēc 25 gadiem direktores amatā un kopumā muzejā aizvadīta pusgadsimta 2026. gada 13. aprīlī darba gaitas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā noslēdz tā ilggadējā direktore Māra Lāce, vēsta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja preses centra vadītāja Natālija Sujunšalijeva.
Māra Lāce sāka strādāt muzejā 1973. gadā, paralēli mācoties Latvijas Mākslas akadēmijā. Gadu gaitā ir veikti dažādi amata pienākumi, starp kuriem viņa pati izceļ ekskursiju vadītājas un kolekciju glabātājas darbu kā būtisku muzejnieka izpratnes veicināšanā. 2000. gada beigās Māra Lāce tika apstiprināta par Valsts Mākslas muzeja direktori.
Kopš 2005. gada muzejs nes Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) vārdu. Māra Lāce vairāk nekā divas desmitgades mērķtiecīgi sekmējusi muzeja attīstību, nostiprinot tā lomu kā vienam no nozīmīgākajiem kultūras centriem Latvijā. Šajā periodā LNMM no klasiskas, nedaudz konservatīvas iestādes ir transformējies par dinamisku, starptautiski atpazīstamu un sabiedrībai atvērtu kultūras telpu.
Māras Lāces vadības laikā muzejs īstenojis vērienīgus projektus, kas mainījuši Latvijas kultūrainavu. LNMM galvenās ēkas apjomīgā atjaunošana un paplašināšana, kas notika no 2013. līdz 2016. gadam, kļuva par vienu no veiksmīgākajiem kultūras infrastruktūras projektiem Latvijas vēsturē, saņemot lielu sabiedrības atzinību un starptautisku novērtējumu.
Māras Lāces vadībā izveidots vienots muzeju tīkls, iekļaujot kopējā struktūrā LNMM galveno ēku, izstāžu zāli (tagad – muzeju) Arsenāls, Mākslas muzeju "Rīgas birža", Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju. 2020. gadā pabeigta Muzeju krātuves būvniecība Pulka ielā. Tas ir moderns krātuves komplekss, kas beidzot nodrošina nacionālajam krājumam mūsdienīgus glabāšanas apstākļus. Pēdējos gados ir uzsākta Mākslas muzeja Arsenāls rekonstrukcija, ko plānots atvērt apmeklētājiem 2028. gadā.
Māras Lāces vadībā muzejs aktīvi attīstījis starptautisko sadarbību un bagātinājis sabiedrībai pieejamo mākslas piedāvājumu. Viņas darbības laiks sakrita ar valsts neatkarības atjaunošanas pirmajām desmitgadēm, krīzēm un uzplaukumiem. Direktore ir spējusi saglabāt muzeja tēlu un patstāvību sarežģītajos politiskajos un ekonomiskajos apstākļos.
Māra Lāce ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekle (2015), viņas sniegums novērtēts ar Triju Zvaigžņu ordeni (2005) un vairākiem citu valstu apbalvojumiem. Direktore ir saņēmusi Ministru kabineta balvu (2017) un Latvijas Muzeju biedrības balvu par mūža ieguldījumu (2023).
Šobrīd Kultūras ministrijā norisinās konkurss uz LNMM direktora amata vakanci.