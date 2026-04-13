“Stāvējām bez ziņas, kas notiek tālāk” - pasažieri neizpratnē par notikušo trolejbusā protesta laikā
Pirmdien Rīgā vairāku simtu taksometru vadītāju protests pret “Bolt” īstenoto politiku ietekmēja ne tikai satiksmes plūsmu pilsētā, bet atsevišķos maršrutos paralizēja arī sabiedriskā transporta kustību.
Jau vēstīts, ka šodien, 13. aprīlī, taksometru nozares protesta akcijas vienlaikus norisinājās Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā, būtiski apgrūtinot satiksmi šo pilsētu centros. Protests sagādāja neērtības arī sabiedriskā transporta pasažieriem, kuri atsevišķās vietās bija spiesti ilgstoši gaidīt kavētos trolejbusus un autobusus vai meklēt citus pārvietošanās risinājumus.
Jauns.lv saņēma arī kādas lasītājas sūdzību par šī rīta notikumiem. Kā portālam stāsta aculiecinieks, dodoties uz darbu, trolejbuss pēkšņi apstājies Emīlijas Benjamiņas ielā un ilgu laiku stāvējis bez jebkāda paskaidrojuma. Turklāt priekšā izveidojusies arī citu trolejbusu rinda. Vislielāko vilšanos šajā situācijā radījis tas, ka pasažieriem nav sniegta nekāda informācija no vadītāja puses. Pēc ilgākas gaidīšanas vienkārši atvērtas transportlīdzekļa durvis, pasažieriem tā arī nesaprotot, kas notiek tālāk.
Lai gan pasažieriem bijis saprotams, ka satiksmes traucējumi, visticamāk, saistīti ar taksometru vadītāju protestu, radušies jautājumi par komunikācijas trūkumu. Saistībā ar šo situāciju Jauns.lv vērsās pie “Rīgas satiksmes”, lūdzot skaidrot, kāpēc šādos gadījumos pasažieri netiek informēti par kavēšanās iemesliem un turpmāko situācijas attīstību.
Kā portālam paskaidroja “Rīgas satiksmes” Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane, ja sabiedriskais transports ilgstoši stāv, vadītājam pasažieri būtu jāinformē par aizkavēšanās iemeslu.
Tāpat šādos gadījumos pasažieri tiek aicināti sazināties ar “Rīgas satiksmi”, norādot pēc iespējas precīzāku informāciju, tostarp transportlīdzekļa numuru, maršrutu, pieturvietu un laiku, lai konkrēto situāciju varētu izvērtēt.
