"Riga" un RFS izcīna uzvaras Sieviešu futbola līgas mačos
"LuckyBet" Sieviešu futbola līgas (SFL) vadošās komandas "Riga" un RFS sestdien izcīnīja pa uzvarai.
"Riga" mājās ar 3:1 (2:1) pārspēja "Auda" komandu
Pirmā puslaika ievadā laukuma saimnieces vadībā izvirzīja Kumba Brima. Septiņas minūtes vēlāk pēc Luīzes Lorences gūtajiem vārtiem rezultāts kļuva neizšķirts, bet puslaika izskaņā "Riga" vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Nikola Peijere. Otrajā puslaikā pēc spēlētām 20 minūtēm "Audas" vārtos bumbu vēl raidīja Brima.
RFS viesos ar 2:0 (2:0) apspēlēja "Metta" vienību
RFS uzvaru atnesa Alīnas Ansones un Sofijas Gergeležiu precīzie sitieni. Vēl "Iecava"/"Olaine" izbraukumā ar 3:1 (0:0) uzvarēja "Rīgas futbola skola". Otrā puslaika ievadā mājinieču labā vārtus guva Darja Fiošina, bet tupinājumā Lote Aleksandrova četru minūšu nogrieznī guva divus vārtus un panāca 2:1 "Iecava"/"Olaine" labā. Pamatlaika izskaņā Aleksandrova raidīja bumbu laukuma saimnieču vārtos vēl trešo reizi.
"Riga" un RFS guvušas pa 18 punktiem sešās un septiņās spēlēs, "Audai" ir 12 punkti, "Metta" iekrājusi deviņus punktus, Iecava"/"Olaine" komandai un "Rīgas futbola skolai" ir seši punkti, bet "Rēzekne" ir bez punktiem.
Četru apļu turnīrs, kurā par čempiontitulu cīnās septiņas vienības, beigsies novembrī. Pērn otro sezonu pēc kārtas par čempionēm kļuva "Riga" futbolistes.