Topošās valdības deklarācija tiks saskaņota līdz svētdienas pēcpusdienai
Topošās valdības deklarāciju plānots saskaņot līdz svētdienas pēcpusdienai, paziņojis Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Valdības deklarācijas veidošanas procesu viņš nodēvēja par raitu, atklājot, ka šodien dokumentam "iziets cauri", izskatot jauno valdību veidojošo politisko spēku priekšlikumus. Paredzēts, ka pēc informācijas apkopošanas ar dokumenta melnrakstu iepazīsies partiju vadības institūcijas. Savukārt politisko spēku gala vārds par topošo dokumentu jādod līdz svētdienas plkst. 14.
Rokpelnis apgalvoja, ka par konkrētu amatu sadali jaunajā valdībā nezina. Vienlaikus viņš sacīja, ka valdību veidojošo politisko spēku pārstāvji varētu pārraudzīt tās ministrijas, "kur jau ir iestrādes". Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga (AS) komentāru saistībā ar valdības veidošanu aģentūrai medijiem sestdien neizdevās iegūt.
Jau ziņots, ka jaunās valdības veidošanas sarunās turpinās darbs pie topošās koalīcijas deklarācijas, partijām turpinot detalizēti saskaņot tās saturu. Vienlaikus oficiālas vienošanās par ministriju sadalījumu joprojām nav panāktas.
Sarunu mērķis ir līdz 25. maijam panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi. Valdību pēc premjeres Siliņas demisijas plānots veidot Ministru prezidenta amata kandidāta Kulberga vadībā, sadarbojoties "Apvienotajam sarakstam", Nacionālajai apvienībai, ZZS un "Jaunajai vienotībai".