Šodien 19:32
Jonass ierindojas 10. vietā MXGP posma kvalifikācijā
Latvijas motosportists Pauls Jonass sestdien Francijā aizvadītajā pasaules motokrosa čempionāta sestajā posmā ierindojāš 10. vietā MXGP klases sacensību kvalifikācijā, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi ieņēma attiecīgi trešo un 14. pozīciju.
Prestižākajā MXGP klasē kvalifikācijā uzvaru izcīnīja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kuram otrajā vietā sekoja tautietis Kajs de Wolfs, bet beļģis Lūkass Kūnens noslēdza labāko trijnieku. Jonass atpalika no kvalifikācijas uzvarētāja 41 sekundi.
Tikmēr MX2 klasē kvalifikācijā ātrākais bija francūzis Matiss Valēns, kurš par nepilnām piecām sekundēm pārspēja beļģi Liamu Evertsu, bet Jānis Mārtiņš Reišulis zaudēja sešas sekundes. Kārlis Alberts Reišulis bija par 45 sekundēm lēnāks.
Pamatsacensību divi braucieni abās klasēs notiks svētdien. Pasaules čempionātā šosezon būs 20 posmi, no kuriem septītais posms notiks Ķeguma trasē Latvijā.