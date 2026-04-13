Šodien 12:35
No šodienas būs izmaiņas trīs reģionālo autobusu maršrutos Ādažu novadā
No šī gada 13. aprīļa Ādažu novadā trīs reģionālo autobusu maršrutos vairākiem reisiem tiks palielināts braukšanas laiks Rīgas pilsētas robežās un būs izmaiņas reisu uzsākšanas laikos, vēsta Ādažu novada pašvaldība.
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6821 Rīga–Ādaži–Kadaga izmaiņas būs dažiem vakara reisiem no pieturas “Rīga (Spīķeri)”:
- darba dienās viens reiss tiks uzsākts vēlāk – plkst. 15.10 (iepriekš – plkst. 15.00; kursē no 1. septembra līdz 31. maijam),
- darba dienās viens reiss tiks uzsākts agrāk – plkst. 15.30 (iepriekš - plkst. 16.15),
- autobuss darba dienu reisos plkst. 17.00 un plkst. 18.20 brauks ilgāk caur Rīgu (mainīsies pienākšanas laiki pieturās),
- autobuss sestdienu, svētdienu reisā plkst. 18.10 brauks ātrāk un reisa kopējais laiks samazināsies par 15 minūtēm (mainīsies pienākšanas laiki pieturās),
- autobuss katras dienas reisā plkst. 20.30 brauks ātrāk un reisa kopējais laiks samazināsies par 5 minūtēm (mainīsies pienākšanas laiki pieturās).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6822 Rīga–Ādaži–Podnieki–Garkalne izmaiņas būs šādiem reisiem:
- darba dienu rīta reiss no Ādažu centra būs desmit minūtes agrāk - plkst. 6.10 (iepriekš - plkst. 6.20),
- autobuss darba dienu reisos mācību gada laikā plkst. 14.45 no pieturas “Rīga (Spīķeri)” brauks ilgāk caur Rīgu (mainīsies pienākšanas laiki pieturās),
- divi darba dienu vakara reisi no pieturas “Rīga (Spīķeri)” būs piecas minūtes vēlāk - plkst. 17.20 (iepriekš plkst. - 17.15) un plkst.18.05 (iepriekš - plkst. 18.00),
- katru dienu autobuss vakara reisā no Garkalnes izbrauks piecas minūtes vēlāk - plkst.19.10 (iepriekš - plkst. 19.05).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6824 Rīga–Ādaži–Carnikava izmaiņas būs šādiem reisiem:
- katru dienu autobuss reisā no pieturas “Rīga (Spīķeri)” izbrauks plkst. 16.15 (iepriekš - plkst. 16.05) un plkst. 20.10 (iepriekš - plkst. 20.20),
- katru dienu autobuss reisā no Carnikavas izbrauks plkst. 19.30 (iepriekš - plkst. 19.25),
- darba dienās autobuss reisā no pieturas “Rīga (Spīķeri)” izbrauks piecas minūtes vēlāk - plkst. 17.35 (iepriekš - plkst.17.30).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Rīgas plānošanas reģionu un Ādažu novada pašvaldību.